DOLAR

14,0323$% -0.03

EURO

15,9168% -0.31

STERLİN

19,0948£% -0.26

GRAM ALTIN

856,14%0,94

ÇEYREK ALTIN

1.415,00%4,43

BİTCOİN

538860฿%3.26474

İmsak Vakti a 05:40
Malatya ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Gazeteci Güngör Arslan’ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı

Gazeteci Güngör Arslan’ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı

gazeteci güngör arslan’ın ölümüyle ilgili 7 kişi tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kocaeli’de gazeteci Güngör Arslan’ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 7’ye yükseldi.

Olay, 19 Şubat günü Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İnternet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Olay günü Ramazan Ö. isimli şüpheli silahıyla beraber yakalanmış, dün gece saatlerinde de olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Burhan P., Kenan Y. ve bir kadın şüpheli de gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan P. ve Ramazan Ö. tutuklanırken, diğer iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polis ekiplerinin devam eden çalışmalarının ardından olayla ilişkisi bulunduğu tespit edilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İzmir’de polisi ve ESHOT çalışanlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.