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Gazeteci Burhan Karaduman’a Çirkin Saldırı

Malatya’nın deneyimli gazetecilerinden Burhan Karaduman, Kernek Meydanında bu akşam düzenlenen ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Kernek Meydanı’nın açılış törenini takip ederken, 4-5 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

gazeteci burhan karaduman’a çirkin saldırı
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Gazeteci Burhan Karaduman’a Çirkin Saldırı

Malatya’nın deneyimli gazetecilerinden Burhan Karaduman, Kernek Meydanında bu akşam düzenlenen ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Kernek Meydanı’nın açılış törenini takip ederken, 4-5 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Saat 19.00’da başlayan kutlamalarda, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuşması sırasında protokol sıralarının arka tarafında meydanın genelinin fotoğraf çekmek için ilerleyen Gazeteci Burhan Karaduman, aniden “Sana, ,,,,,,,,,,,,,,,,’un selamlarını getirdik” diye bağırarak koşup gelen 4-5 kişilik bir saldırgan grup tarafından tekme-tokat saldırıya uğradı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı’nın da oturduğu, yüzlerce resmi ve sivil polisin görev yaptığı alanda gerçekleştirilen alçak saldırıda, Gazeteci Burhan Karaduman, yüzüne, gözüne, sırtına, kafasına, bacaklarına tekme ve tokatla şiddet uygulandı.

Saldırgan grubun vücudunun çeşitli yerlerinde darp ettiği Gazeteci Burhan Karaduman, saldırı sonrası ilk tedavisi 112 ambulansında yapıldıktan sonra, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Saldırganlar ve Azmettiriciler Hakkında Çok Yönlü Soruşturma Başlatıldı

Saldırı sonrası, Çevik Polis, saldırganlarını peşine düşerken, Malatya Emniyet Müdürlüğü saldırganların ve saldırganları azmettirmiş olabilecekler hakkında çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hastaneye çok sayıda ziyaretçi geldi

Bu arada Gazeteci Burhan Karaduman’ın tedavi altına alındığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaduman’ın durumunu öğrenmek isteyenlerin akınına uğradı.

Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, Malatya Tarım Platformu Başkanı Ihsan Akın, Sonsöz Gazetesi Yayın Yönetmeni Ali Er, İYİ Parti Medya Sorumlusu Cem Parlak, ESKKK Başkanı Ali Evren, Malatya Belediyesi yetkilileri, çok sayıda gazeteci ve Karaduman’ın yakınları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, Karaduman’ın durumu hakkında bilgi aldı.(Haber Merkezi)

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