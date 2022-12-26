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Anasayfa / Gündem / “Gastronomisiyle İlgi Çeken Mahallemiz”

“Gastronomisiyle İlgi Çeken Mahallemiz”

Doğanşehir Belediyesi ekipleri tarafından Sürgü Mahallesi'nde yapmış olduğu Kilitli Parke Taş çalışmalarını Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde Başkan Yardımcısı Ömer Karaköse ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hasan Kaplan ile birlikte yerinde inceleyerek çalışmaların Sürgü 'de olduğu gibi diğer mahallelerde çalıştığını söyledi. 

“Gastronomisiyle İlgi Çeken Mahallemiz”
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Malatya’nın Doğanşehir Belediyesi tarafından mahallelerde yol çalışmaları ve diğer çalışmalar aralıksız devam ediyor. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sürgü Mahallemiz ilçemizin 6 belde belediyesinden büyükşehir olmamıza müteakiben mahalle olan belde belediyelerimizden 3 bin 100 nüfuslu bir yer, suyuyla, havasıyla l, gastronomisiyle ve alabalık tesisleri ile ilgi çeken mahallemizdir” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada; ” Sürgü Mahallemiz ilçemizin 6 belde belediyesinden büyükşehir olmamıza müteakiben mahalle olan belde belediyelerimizden 3 bin 100 nüfuslu bir yer, suyuyla, havasıyla l, gastronomisiyle ve alabalık tesisleri ile ilgi çeken mahallemizdir. Bu mahallemizde birçok hizmetlere imza attık. AK Parti iktidarı döneminde çok ciddi hizmetlerin yanı sıra mahallemizin ve mahalle sakinlerimizin bizle ilgili talepleri yollarla ilgili, bizde mahalle sakinlerimizin belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte çalışan emek veren personellerimiz ile birlikte bu bölgede gerekli tespit ve çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar neticesinde sokak aralarımıza girerek yollarımızda kilitli taş çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.”

Sürgü’de Çalışmalarımız Devam Ediyor

Başkan Zelyurt sözlerine şöyle devam etti, “Burada duvar çalışmaları, park çalışmaları ve kanal çalışmaları aynı şekilde devam ediyor. Bu çalışmalardan dolayı çalışan işçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sürgü Mahallemizde olduğu gibi diğer mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sürgülü hemşehrilerimize hayırlı olsun.”dedi.

(Bülten)

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