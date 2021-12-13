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Gasp ettiler, yakalandılar, sonra serbest bırakıldılar

Malatya’nın en işlek caddesinde bir şahsı gasp ederek cep telefonu ve bir miktar parasını çalan zanlılar yakalandı ama serbest bırakıldı.

gasp ettiler, yakalandılar, sonra serbest bırakıldılar
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Gasp ettiler, yakalandılar, sonra serbest bırakıldılar

Malatya’nın en işlek caddesinde bir şahsı gasp ederek cep telefonu ve bir miktar parasını çalan zanlılar yakalandı ama serbest bırakıldı.

Olay Hasanbey Caddesi’nde meydana geldi. Bir şahsı sıkıştırarak cep telefonu ve 600 TL’sini alıp daha sonra darp ettikleri iddiasıyla aranan şahıslar olaydan kısa bir süre sonra yakalandılar. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (Haber Merkezi)

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