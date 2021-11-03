GARİP AMA GERÇEK

Garip ama gerçek.

Yaşamın içerisinde zaman zaman gördüğümüz, duyduğumuz ve mantığımızın almasında zorluk çektiğimiz gaip olaylar olur.

Biz bir anlam veremesek te bunlar olmuş, oluyor ve olamaya da devam edecek.

Örneğin:

İnönü Üniversitesi Bilim Adamalarından Prof.Dr.Kemal Duruhan hocamız tarihin şeklini değiştirecek…

Dini ve dünyevi biliminde çığır açacak bilgiler bulmuş.

Ve diyor ki hocamız ”Nuh’un gemisi orada burada şurada değil Malatya da, burnumuzun dibinde Nemrut dağında, oradaki dev höyüğün içinde”

Hadi “hayır, olamaz” deyinde göreyim sizi.

Bir bilim adamı bunu söylüyor.

Ve ekliyor “İlk insan yaşamı da bu bölgede başlamış ve köyler oluşturmuşlar”

Buyurun ve şaşırmaya devam edin.

Demek ki neymiş?

Biz Malatyalılar Hz.Nuh’un en yakın torunlarıymışız.

Var mı buna itirazı olan?

Nuh’un gemisi yanı başımız da ortaya çıkınca haliyle o bölgede oturanlarda bizler olduğumuza göre…

* * * *

Dedim ya “hayatımızda garip olaylar oluyor” diye.

Bir tanesini de daha dün ilimizde hep beraber yaşadık.

İlimizde Güzellik Fuarı açılmış.

Güzellik deyince kimler akla gelir?

Tabi ki kadınlarımız ve genç kızlarımız.

Estetik Kozmetik Kişisel Bakım Fuarı adıyla açılan bu fuarın açılışında kurdelâ kesen onlarca insan vardı.

Konu güzellik ve kozmetik olunca tabiî ki kadınların açılışa rağbet etmesi gerekirdi.

Oysa öyle olmamış.

Kurdelâ kesiminde onlarca insan vardı ellerinde makas bekleyen.

Bu açılış töreninde bir de bakıyoruz on beş’e yakın erkek var ama kadın sayısı dört, beş!

Mizahi bir görünüm.

Meğerse erkekler bayanlardan daha çok meraklıymış Güzellik ve Kozmetik Fuarının açılışına rağbet etmede.

Garip ama gerçek…