Galibiyet için kurban kesildi

Yeni Malatyaspor’da bu sezon yaşanan talihsiz puan kayıplarının son bulması ve sakatlıksız bir sezon geçirilmesi adına Keçiörengücü maçı öncesi statta kurban kesildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto 1. Lig’de cumartesi günü Keçiörengücü ile oynanan müsabaka öncesinde Yeni Malatyaspor yönetimi tarafından, iç sahadaki şanssızlığın dağılması ve takımın galip gelmesi için stat girişinde kurban kesildi. Bu sezon yaşanan talihsiz puan kayıplarının son bulması ve sakatlıksız bir sezon geçirilmesi adına dualar okunarak kesilen kurban sonrası sarı kırmızılı yönetim maçı izlemek için stadyuma geçti.

Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yaman, Uzun zamandır sahamızda galip gelemiyorduk. Bu sezon iç sahadaki ilk maçımızı kazandık. Hocamıza, futbolcularımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti Malatya’mıza ve taraftarımıza hediye ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Maça başlamadan önce prim vereceğimizi oyuncularımıza açıklamıştık. Ligde iyi bir mücadele veriyoruz. Takımda birlikteliği sağladık. Daha güzel şeyler olacak. İnşallah gelecek hafta Denizlispor ile oynayacağımız maçı da kazanırız. Ligde kalmayı da inşallah garantilemek istiyoruz. Devre arasında takımımız Antalya’da kamp yapacak. Sezonun ikinci yarısında taraftarımıza daha farklı bir Yeni Malatyaspor izlettirmek istiyoruz” diye konuştu.