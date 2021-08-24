GALİBİYET ALDATMASIN!

Yeni Malatyaspor takımının Göztepe maçındaki performansına baktığımızda galibiyet çok güzel altın değerinde bir üç puan olduğunu belirtmek isterim. Tadını iki gün çıkarttıktan sonra önümüze bakmak için çok ders çıkartmamız lazımdır diye düşünüyorum…

Evet galibiyet çok güzel fakat futbol olarak hala çok geriden geliyoruz.

Takım galip gelmişken net söylüyorum; sahada futbol yok sadece mücadele var. Rakibin oyununu bozan bir adam olmaz mı? Birinci bölgeden çıkarttığımız bütün topları rakip ikinci bölgede tek başına karşılayan sahanın en iyisi olan N. Ndiaye O. Nwobodo ayrı bir parantez açmak lazım. Bu kadar akıllı topu oyuna sokan dikine oynayan kuvvetli bir oyuncuya sahip olduklarından ikinci bölgede çok diri kalmalarını sağlamıştır.

Halil Akpınar ise sahada işini yapan futbolcuydu çabuk ve akıllı, Yeni Malatya takımında ise hamle oyuncuları yok. Sahada bizde ise J. Nshimirima çok koştu dikkat çeken oyuncumuzda B. Tetteh ise bireysel yeteceğini ön plana çıkarınca düzgün bir vuruşla galibiyeti getirmiş oldu.

Şimdi bizde meşhurdur kapalı kapılar ardından konuşmak dedikodu yapmak gıybet yapmak. Takım galip geldi neden eleştiri yapıyorsunuz diye…

Geçen ki ilk Trabzon maçı sonrası köşe yazımdan dolayı arayanlar oldu. 0 850 hatlı numaradan kulübe numarasıymış araştırmamız sonucu beni yazdığım köşe yazılarından dolayı uyarı yapıyorlarmış. Bi önce aynaya bakın ve futbolun neredesiniz kimin çanağını tutuyorsunuz birazcık yüreğiniz cesaretiniz varsa kendi cep telefonunuzla ararsınız.

Bu memleket bu takım İçin gördüklerini yazmayıp sus pus olanlar yüzünden dergisi için gazete reklamı için susanlardan çektiğini kimseden çekmedi.

Yine diyorum bu kadro İle bu lig gitmez gerçekçi olalım bu üç puanın arkasına saklanırsak gecen yılki durumdan daha kötü oluruz irfan buz hocam neden ısrarcı olmuyorsun neden masaya yumruğunu vurmuyorsun transfer şart diye senin istediğin kaç futbolcuyu aldılar neden açıklamıyorsun lütfen hocam senin seven inanan insanları yanıltma

Takımda yedek kulübesine bakıyorum hamle yapacak kaç tane oyuncun var

Sayayım sana Mert. P. Gameli Rahman Mert Örnek O. Hagi Taha Güler Hasan Özkan Kubilay Allah aşkına hangisini kurtarıcı gözüyle görüyorsunuz? İnan bu kadro bu şekil işimiz çok zor bakın ben bunu takım galip gelmişken söylüyorum. Net 4 nokta transfer şart. Adil Gevrek gerçi futbolu çok iyi biliyor. Ya yine şansına güveniyor bir sıçradı iki sıçradı bu sene üçüncü bilmem anlatabildim mi sıçrar mı acaba?

O yüzden bu takım hepimizin kimsenin babasının tapulu malı değil keyfi uygulama yapamaz egosunu tatmin edemez

Artık bu sene bu bütçeyle gerek duyulan noktalara transferler yapılmazsa Adil Gevrek seni senin arkanda duran başta Ahmet Çakır Öznur Çalık Bülent Tüfenkci de kurtaramaz.

İçerde Antep maçımız var bu galibiyetin puanın anlam taşıması İçin puanı taçlandırmamız lazımdır.

Arkadaşlar şunu da iyi analiz etmeniz lazım. Bizler bu armayı takımı seviyoruz. Her ne kadar önüne Yeni Malatya koysan da arkasına 44 Malatya koysan da bizler her daim gerçek taraftarlar efsane Malatyaspor’un hastasıyız.

Amatörde de olsa isminin nerede geçtiği her yerde bizlerde varız. Keşke siyasiler belediye iş insanları STK’lar efsane Malatyaspor’u yaşatmak İçin bir şeyler yapsalardı.

Birde geçenlerde Malatya’mızın sevilen siması Yaşar abi için öldü deyip sosyal medyada görünce çok üzülmüştük. Şahsım dahil herkes üzüntüsünü belirtmişti. Sonraki süreçte kim ne yaptı belediyeler valilik STK hiç biri yardım elini uzatmadı. Sadece Refah Partisi İl Başkanı İş İnsanı Bilal Yıldırım başkanım çok duyarlı bir davranış göstererek kendi fabrikasına güvenliğe ihtiyaç duyulmamasına rağmen güvenliğe sigortalı işe başlatması bizleri sevindirmiştir.

Allah razı olsun Bilal başkanım Rabbim darda koymasın seni bizler yaşayan değerlerimize zamanında kıymet vermesek boş yaşamış oluruz. Diğer tarafa yaptığımız iyilikleri götüreceğiz. Başkası yalan

Esen kalın…