GALİBİYET ALDATMASIN!

Adana Demirspor maçından alınan galibiyet sadece bir saha sonucudur. Tabi ki eleştiri olacak onlara siz Malatyaspor düşmanısınız eleştiri yapmayın diyemezsiniz.

Şimdi ben işin en kolay tarafını seçerim takım galip gelmiş her şey dört dörtlük diyebilirim bu işin kolayı ama şu gerçeğin üstüne basa basa söylüyorum. Bu kadro Süper Lig için yetersiz alınan galibiyet günü kurtardık bir nebze olsun karabulutların dağılması için iyi olmuştur.

Futbol olarak çok üst düzey sahada futbol yoktu ama ben sonuca bakarım üç puan iyi oldu Tabi ki ilk yarıda bu takım en azından 25.26 puanı toplaması lazım diye düşünüyorum.

Gelelim Sumudika Hocamıza demeçlerin yorumların çok güzel inşallah bunları icraata geçirirsin.

Yine diyorum hocam tuttuğum bir teknik adam değilsin şimdi sosyal trolleri hoplarlar bak ilk maçında galip geldi diye işi o dünya paralar alıyorlar bir zahmette bir şeyler vermeye çalışsın kulübümüze.

Ha harbiden şunu merak ediyorum; bu ay sonu ciddi ödemeler var peşinatlar var sıcak para işini yönetim çözebildi mi?

Öyle maçtan önce sancaklarla foto çekmeye benzemez. Tamda tam üstüne yazayım İşte Yeni Malatyaspor’un sizlere faydası bu bakanlar başkanlarla yan yana gelip egolarınızı tatmin edip sadece galibiyetler olduğu zaman selfiler yaptıran sosyal medyanızdan paylaşıp tadını çıkartmak siz yöneticilerin işidir.

Bakın arkadaşlar yine diyorum bu galibiyete aldanıp biz iyi takım havasına girmeyelim iyi değiliz bu gerçek bu ligde nasıl kalacağız onun hesaplarını yapmaya başlayın.

İçerde Altay maçı var Adana Demirspor Maçının Galibiyetinin önemli olması İçin içerde Altay’ı vurmamız lazım yoksa kimse masal anlatmasın İnan ligde nerede olacağımızı gösterir Altay maçı

Sayın Adil gevrek dediğimiz gibi nakit durumlar ne alemde onlardan haber ver destek olan var mı köstek olan var mı biraz bunlardan bizlere haberdar edersen seviniriz.

Diyorlar ki; seyirci maça gelmiyor ne çalışması yaptınız acaba milli eğitimle valilikle belediyelerle fikir alışverişi yaptınız mı kaç tane taraftar derneği var hepsi birbirleriyle küs onları bir çatı altında toplamak İçin neler yaptınız çalışmalarınız var mı bunlardan haberdar et bizleri…

Sayın gevrek bilet fiyatlarını düşürün seyirciyi maça çekmek için her türlü organizasyonların yapılması için çalışın.

Fazla uzatmadan 5 maç sonu galibiyet aldık hem de deplasmanda tadını çıkartıp hemen önümüze bakım hazırlıklarımızı çözmemiz lazım.