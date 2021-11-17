“Galericiler Sitesi açık cezaevine döndü”

Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler Türkiye’de ki otomotiv sektörünü de etkiliyor. Yılın son aylarında esnaf ve vatandaşlar yüksek faiz ve zamlardan dolayı araç almak ve satmakta temkinli davranınca ikinci el pazarı da durağanlaştı.

ÇİĞDEM ERHAN

Sıfırı el yakan araç fiyatları nedeniyle ikinci el araçlara talep arttı ama galerici esnafı araçlarını satmada temkinli. Malatya Yeşilyurt Galericiler Sitesi esnafının ‘açık cezaevi’ olarak nitelendirdiği galericiler sitesi şu sıralar bom boş.

Galerici esnafı Ömer Kanmaz, korsan araç alım ve satımı yapanların araçlar üstüne fiyat ekleyip araç fiyatlarının daha da pahalanmasına neden olduğunu dile getirerek, “İkinci el araç fiyatları şuanda yüksek pek fazla alış ve satış yok. İnsanlar genelde hep internet üzerinden birbirlerine bakarak fiyatları yükseltiyorlar. Daha çok biniciler kendileri yapıyor, esnaflarla pek alakası yok bu durumun. Esnaf üzerine üç beş kuruş koyup karı ile satıyor. Ama biniciler genelde bunu internet üzerinden yaptıkları için artık bundan net kazanç elde ediyorlar. Esnaf olmayanlar araç alım ve satımına devam ediyorlar. Bunun önlenmesi için belge çıkarttılar ama henüz yürürlüğe girmedi. Ayaküstü araç alım satımı yapanlar üstüne fiyat ekleyip araç fiyatlarının daha da pahalanmasına neden oluyorlar. Bu önlenirse araç fiyatları daha fazla yükselmez. Sıfır araçların fiyatları yüksek ama bu etken değil etken olan korsan alım satım yapanların piyasada çok fazla olması” dedi.

“DURUM İYİ DEĞİL, SERMAYEMİZ YETMİYOR”

Bir diğer galeri esnafı Feyzullah Karakuş da ikinci el araba satışlarında durgunluk yaşandığını belirterek, “Satışlar çok durgun, fiyatlar piyasada sürekli yükseliyor ve bu durum bizi de etkiliyor. Aylar önce 45 liraya verdiğimiz arabayı bugün 95 liraya geri alıyoruz. Bu bizim sermayemizi de etkiliyor. Kış ayına girdiğimizden dolayı satışlarımızda da durgunluk var, durum iyi değil sermayemiz yetmiyor” diyerek ikinci el satışlarındaki yaşadıkları sorunları dile getirdi.

‘Açık cezaevi’ diye tabir ettikleri Galericiler Sitesi’nde işlerin iyi gitmediğine değinen esnaf Recep Karadağ ise “2. el araç fiyatları çok yüksek ve gün geçtikçe zam geliyor arabalara. Elimdeki bir araba 30 bin lira iken şimdi 68 bin lira oldu. Gelen yok giden yok açık cezaevi gibi müşteri yok” diyerek isyan etti.

Yeşilyurt Galericiler Sitesi’nde araç almak için gelen Rıdvan Karaca ise, “Fiyatlar çok yüksek. Galericiler sitesinde geziyorum araç fiyatlarında anormal bir yükseliş var şuanda. İnternetten de takip ediyorum her geçen gün artıyor fiyatla. İnşallah durur bu artış ve piyasalar normale döner bunu bekliyoruz. Herkes aynı durumdan şikayetçi. Esnafta satacağı fiyatı bilir biz müşterilerde alacağımız fiyatı biliriz” ifadelerini kullandı.