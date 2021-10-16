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Anasayfa / Eğitim / Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

galatasaray üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
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Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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