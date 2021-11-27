Galatasaray bugün gelecek

Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray kafilesinin bugün özel uçakla Malatya’ya gelmesi bekleniyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki 5. Maçında Olympique Marsilya’yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray, Süper Lig’in 14.haftsında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için bugün Malatya’ya gelecek. Avrupa kupasında aldığı galibiyetle moral bulan İstanbul temsilcisi hiç ara vermeden Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına dün başladı. Marsilya karşısında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken antrenmanda diğer oyuncular çeşitli pas organizasyonları çalıştı. Öte yandan PFDK’dan 6 maç men cezası alan teknik direktör Fatih Terim’in Yeni Malatyaspor maçında takımının başında olamayacak. Terim’in yokluğunda saha kenarında Necati Ateş’in olması bekleniyor. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Arda Turan, Omar Elabdellaoui ve Sacha Boey Yeni Malatyaspor’a karşı forma giyemeyecek.