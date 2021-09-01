“futbolun doğrularını yapmak zorundayız”

Göztepe ve Gaziantep maçlarından 6 puan çıkartarak çıkış yakalayan Doğu Anadolu ekibinin çiçeği burnunda sportif direktörü İzzet Erdoğan, Süper Lig’e verilen milli aranın Yeni Malatyaspor’un eksiklerini gidermesi adına önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Camiadan destek isteyen Erdoğan, yapılan eleştirilere saygı duyduğunu belirterek, “Bizi eleştirenler biraz sabretmiş olsalardı, o eleştiriler sayfalarda kalmazdı” ifadelerini kullandı.

BUSABAH Gazetesi Spor Servisine verdiği röportajda çok samimi açıklamalarda bulunan Erdoğan, sarı kırmızılı camiaya seslenerek şunları söyledi: “Tribünlere gelerek takımlarına destek olan Malatyalılardan istirhamım var. Onlar ne kadar çok stadyuma gelir, takımlarına, futbolculara ve bize sahip çıkarlarsa Yeni Malatyaspor Kulübü o kadar uzun yaşar. Ben bugün varım yarın yokum. Hoca bugün var yarın yok. Başkan bile bugün var yarın yok. Geçmişte bunun örneği var. Malatyaspor eğer iyi yönetilmezse, desteklenmezse gittiği yeri gördünüz. Bu kulüp UEFA’da ülkemizi temsil etmiş. Bireysel husumetler kenara atılarak, kısır çekişmeler kenara bırakılarak, camia olarak birlik olabilirsek bu kulübün başaramayacağı bir şey yok”

“TORPİL YAPSAM MALATYA’YA MI GELİRİM?”

Spor camiasının içinde 35. yılını geride bıraktığını kaydeden İzzet Erdoğan, “Ben spor adamıyım. 35 yılımı verdim. Bu yıl 36. yılım. Hiç araştırmadan sormadan torpille buraya geldiğimi söylüyorlar. Soruyorum; torpil yapsam Malatyaspor’a mı gelirim? Torpil yapsam Ankaragücü’ne mi giderim? Herkesin elinde bu devirde güzel bir imkan var. Açsınlar interneti İzzet Erdoğan bugüne kadar ne yapmış baksınlar. ‘Cv’si başarısız’ diyorlar. Beni kıyasladıkları kişiyi bir söylerlerse ben o arkadaşlara cevap vereceğim. Türkiye’de sportif direktörlüğü kim nasıl yapmış bugüne kadar da biz eksik yapıyoruz?” sözlerine yer verdi.

“BİZLERİ KIRMAYIN, BİZLERİ UZAKLAŞTIRMAYIN”

Yeni Malatyaspor’un yapıcı eleştirilere ihtiyacı olduğunu ifade eden Erdoğan, “Beni Ankaragücü’yle vurmak isteyenler var. Orada yaptıklarımı anlatmaya kalksam neden o kadar süre orada kaldın dersiniz. Orada kalmak zorundaydık. Ayrılınca da bu sefer suçlu oluyorsunuz. Bu kez da ‘yarı yolda bıraktı’ derlerdi. Ama biz futbol insanları olarak doğrusunu yaptık. Biz futbolun doğrularını yapmak zorundayız. Ama bize destek lazım. Futbolun dışındaki dinamiklerin futbolun içine girerek bize destek vermesi lazım. Bunun başında da basın geliyor. Basın içinde bizi sevmeyen olabilir. Bizi eleştirenler olabilir. Ancak seviyeli bir şekilde. Bizleri kırmayın, bizleri uzaklaştırmayın. Bunu İzzet Erdoğan olarak söylemiyorum. Genel olarak futbol adamlarını futboldan uzaklaştırırsanız, bir gün Türkiye’de futbol biter. Kötü eleştiriden ziyade yapıcı eleştiriye aç bir takımız. Yeni Malatyaspor gelişim gösteren bir takım. Bizler iyi yönlendirirseniz, iyi motive ederseniz, bizlerde futbolcularımızı iyi yönlendiririz. Sonunda başarı sizlerindir. Bizler anlık başarılar elde edinip, yolumuza devam ederiz. Kalıcılık Malatyalılarındır” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ