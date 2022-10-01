Futbolda ara bitti heyecan başlıyor!

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UEFA Uluslar Ligi sebebiyle verilen milli ara sona ererken Spor Toto 1. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni Malatyaspor’un Sakaryaspor’a konuk olacağı haftada perde Pendikspor-Göztepe karşılaşmasıyla açılacak.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig’e verilen milli ara sona ererken liglerde heyecan kaldığı yerden bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 1. Lig’de haftanın açılış maçında Pendikspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Haftanın ikinci maçında ise Sakaryaspor sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların listesi şöyle:
1 EKİM CUMARTESİ
13.30 Pendikspor – Göztepe: Burak Pakkan
16.00 Sakaryaspor – Yeni Malatyaspor: Can Cengiz
19.00 Altay – Eyüpspor: Turgut Doman
19.00 Çaykur Rizespor – Bodrumspor: Alper Akarsu
2 EKİM PAZAR
13.30 Manisa FK – Adanaspor: Mehmet Türkmen
13.30 Bandırmaspor – Samsunspor: Yiğit Arslan
16.00 Boluspor – Tuzlaspor: Emre Kargın
19.00 Altınordu – Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan
3 EKİM PAZARTESİ
20.00 Erzurumspor FK – Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu
Taraftarlar Sakarya’da takımlarını yalnız bırakmayacaklar!