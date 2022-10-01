Futbolda ara bitti heyecan başlıyor!

UEFA Uluslar Ligi sebebiyle verilen milli ara sona ererken Spor Toto 1. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni Malatyaspor’un Sakaryaspor’a konuk olacağı haftada perde Pendikspor-Göztepe karşılaşmasıyla açılacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig’e verilen milli ara sona ererken liglerde heyecan kaldığı yerden bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 1. Lig’de haftanın açılış maçında Pendikspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Haftanın ikinci maçında ise Sakaryaspor sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların listesi şöyle:

1 EKİM CUMARTESİ

13.30 Pendikspor – Göztepe: Burak Pakkan

16.00 Sakaryaspor – Yeni Malatyaspor: Can Cengiz

19.00 Altay – Eyüpspor: Turgut Doman

19.00 Çaykur Rizespor – Bodrumspor: Alper Akarsu

2 EKİM PAZAR

13.30 Manisa FK – Adanaspor: Mehmet Türkmen

13.30 Bandırmaspor – Samsunspor: Yiğit Arslan

16.00 Boluspor – Tuzlaspor: Emre Kargın

19.00 Altınordu – Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan

3 EKİM PAZARTESİ

20.00 Erzurumspor FK – Denizlispor: Direnç Tonusluoğlu