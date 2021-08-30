FUTBOLCU GETİRMEK ZORMUŞ!

Bugün Gaziantep maçının yorumunu yapmayacağım. Çünkü yazımı maçtan önce yazdım.

Şimdi geçen hafta İzzet Erdoğan basın açıklaması yapmış; “Malatyaspor’a futbolcu getirmek zor” …

Adama sormazlar mı?, “Sen Ankaragücü’nü küme düşürdün. Ankara’dan Malatya’ya nasıl geliyorsun” Cevabı net siyasi gücün var…

Malatyaspor’un tarihine bak kimler gelmiş kimler… Yazayım yabancı Brezilyalı ilk olarak Malatya getirdi Serginho, Carlos, Oktaylar, Feyzullah Bekir’ler, Ceyhunlar, Bünyamin Süraller, Cavit Bilbay, Kara Yusuflar, Yaşar Duranlar, Eren Talular, Fuat Akyüzler, Taner Demirbaş, Serdar Samatyalı, Mehmet Budaklar, Serdal Poyrazlar, Makedon Duro, Ferudunlar aklıma gelenler bunlar…

Sana yakın olan Karadenizli ne kadar genç oyuncu varsa takıma getirdin kimsede ses çıkartamadı.

İrfan Buz hocam çıksın açıklasın. “Ben bu gençleri istedim” diye yemin olsun senden yönetimden özür dileyeceğim.

Bir tane transfer söylesin ama ne hikmetse benim tanıdığım bildiğim hocam susmuş konuşmuyor. Aksine yönetim elinden geleni yapıyor demesini hayretler içerisinde takip ediyorum.

Bakın arkadaşlar burası Malatya adamı paşada yapar rezilde yapar. Ama ne hikmetse her dernek bir değil aynı çatı altında değil böyle birlik beraberlik olmaz.

Adil Gevrek sen sadece bir derneğe destek verirsen ömrün burada koltukta artık fazla uzun sürmez. Haziran ayını bile beklemeden gönderirler seni yazın bunu not düşün.

Dediğim gibi ilk geldiğin günde demiştim şimdide diyorum İzzet Erdoğan sen bu takımın sportif direktörü olamazsın. Ama küme düşmüş bir takımdan Yeni Malatyaspor’a kurtarıcı diye getirdiler. Ancak kendilerine sadece koruma olarak kalkan olarak seni tuttuklarını da zaten herkes biliniyor ve konuşuluyor.

Antep maçı öncesi bunları yazdım ben yeşil sahayı ne zaman konuşurum artık 4 nokta transferler yapılırsa yoksa her hafta yaz çiz konuş boş boş boş…

Bizim alt yapı ne yapıyor? Orduluda mangal yapmaya devam ediyorlar. Bakın bugün Vitor Pereira pırıl pırıl gençlere güvenip sahaya sürmesi ve inanması nasıl katkı sağlıyor. Hep beraber görüyoruz.

Acaba bizim alt yapıdaki gençler mi yetersiz? Yoksa onlara hocalık yapanlar mı? Alttan çıkan yok oray ada kurtarıcı diye Mesut hocayı getirdiniz. Alt yapı sorumlusu işini demek ki yapamıyor diye görevden aldınız. Sonuç bu sefer üstte futbolcu izleme ekibine bu bir ödül mü yoksa cezamı kimse anlamadı…

Adil Gevrek akıl tutulması yaşıyorsun. Bu belli ama artık masaya ne zaman yumruğunu vuracaksın? Trabzon, Antep, Antalya, Bursa ne gençler çıkartıyor hala bizde 8 yıl isim ver kim çöktü nerede Allah için yeter yeter ya…

Ama alt yapı hocaları hiç bir iş yapmamasına rağmen bankamatikten düzenli bir şekilde maaşlarını alıyor. Bu düzene dur diyecek bir babayiğit yok mu?

Ahbap çavuş ilişkileri devam ediyor. Bunun aksini inkar eden varsa çıksın buyursun gelsin anlatsın bizleri aydınlatsın…

Hatalar yapmaya devam ettikçe bende bu işin peşini bırakmayacağım.

Buda iyi biline