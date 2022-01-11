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Futbolcu Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazada ‘fren izi’ tespit edilmedi

futbolcu ahmet çalık’ın hayatını kaybettiği kazada ‘fren izi’ tespit edilmedi
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Süper Lig ekibi Konyaspor’da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık’ın yaptığı kazada fren izine rastlanmazken, futbolcunun emniyet kemerinin takılı olmadığı belirlendi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Konyaspor’da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık’ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi sonucunda kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde tek olan Ahmet Çalık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aşırı hızlıydı, fren izi tespit edilmedi

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Ahmet Çalık’ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde fren izine de rastlanmadı. Öte yandan yolda buzlanmanın söz konusu olmadığı da aktarıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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