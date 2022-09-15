Furkan Salduz, Efeler Ligi’nde görev yapacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Hakem ve Gözlem Kurulu (MHGK) tarafından düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Hakem Klasman ve Gözlemci sınavı yapıldı. Ulusal ve Uluslararası Hakemlere ve Gözlemcilere yönelik yapılan sınavda başarılı olan Malatyalı hakem Furkan Salduz bu sezon Efeler Ligi’nde görev almaya hak kazandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

2022-2023 sezon öncesi gözlemcilere ve hakemlere (uluslararası ve ulusal) yönelik klasman belirleme sınavı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Hakem ve Gözlem Kurulu (MHGK) tarafından 27 Ağustos’ta 2 grup halinde Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı. Malatyalı hakemler Furkan Salduz, Mustafa Emre Girgin, Nazmi Zeren ve Eyüp Şahin sınavda başarılı olarak yeni sezonda oynanacak voleybol müsabakalarında görev yapmaya hak kazandılar.

Doğu ve Güneydoğu Voleybol Hakem ve Gözlemciler Federasyon Başkanı Furkan Salduz, açıklanan sonuçlarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede yeni sezonun tüm voleybol camiasına hazırlı olması temennisinde bulundu. Malatyalı olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı M. Akif Üstündağ’a göstermiş ilgi alaka ve desteğinden dolayı teşekkür eden Salduz, yeni sezonda mücadele edecek sporculara ve tüm takımlara başarılar diledi.

Ankara’da düzenlenen sınavlarda başarılı olan Malatyalı isimler ise şöyle:

HAKEMLER

Furkan Salduz (A ve B Klasman) Efeler Ligi

Mustafa Emre Girgin (B Klasman) 1. Lig

Nazmi Zeren, Eyüp Şahin (C Klasman) 2. Lig

GÖZLEMCİLER

Rıdvan Bozyiğit (A Klasman) Efeler Ligi

İsmail Şahin, Ethem Bozyiğit, İlhan Uğur (B Klasman) 1. Lig