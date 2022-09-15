Furkan Salduz, Efeler Ligi’nde görev yapacak

18,2642$% 0.18
18,2854€% 0.43
989,81%-0,56
1.637,00%-0,30
6.528,00%-0,39
365165฿%-1.19199
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Hakem ve Gözlem Kurulu (MHGK) tarafından düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Hakem Klasman ve Gözlemci sınavı yapıldı. Ulusal ve Uluslararası Hakemlere ve Gözlemcilere yönelik yapılan sınavda başarılı olan Malatyalı hakem Furkan Salduz bu sezon Efeler Ligi’nde görev almaya hak kazandı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
2022-2023 sezon öncesi gözlemcilere ve hakemlere (uluslararası ve ulusal) yönelik klasman belirleme sınavı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Hakem ve Gözlem Kurulu (MHGK) tarafından 27 Ağustos’ta 2 grup halinde Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde yapıldı. Malatyalı hakemler Furkan Salduz, Mustafa Emre Girgin, Nazmi Zeren ve Eyüp Şahin sınavda başarılı olarak yeni sezonda oynanacak voleybol müsabakalarında görev yapmaya hak kazandılar.
Doğu ve Güneydoğu Voleybol Hakem ve Gözlemciler Federasyon Başkanı Furkan Salduz, açıklanan sonuçlarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede yeni sezonun tüm voleybol camiasına hazırlı olması temennisinde bulundu. Malatyalı olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı M. Akif Üstündağ’a göstermiş ilgi alaka ve desteğinden dolayı teşekkür eden Salduz, yeni sezonda mücadele edecek sporculara ve tüm takımlara başarılar diledi.
Ankara’da düzenlenen sınavlarda başarılı olan Malatyalı isimler ise şöyle:
HAKEMLER
Furkan Salduz (A ve B Klasman) Efeler Ligi
Mustafa Emre Girgin (B Klasman) 1. Lig
Nazmi Zeren, Eyüp Şahin (C Klasman) 2. Lig
GÖZLEMCİLER
Rıdvan Bozyiğit (A Klasman) Efeler Ligi
İsmail Şahin, Ethem Bozyiğit, İlhan Uğur (B Klasman) 1. Lig
TFF hakemleri yapay zekayla belirledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.