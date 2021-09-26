ft antalyaspor, yeni malatyaspor’u 1-0 mağlup etti!

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
90+2. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından vuruşu yandan auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Mert Güzenge x, Deniz Caner Özaral x, Mehmet Emin Tuğral x
FT Antalyaspor: Boffin xx, Floranus x (Bünyamin Balcı dk. 69 xx), Veysel Sarı xxx, Naldo xxx, Güray Vural xxx, Nuri Şahin x (Hakan Özmert dk. 68 xx), Poli x, Gökdeniz Bayrakdar x (Ghacha dk. 70 x), Fredy xxx, Mukairu x (Crivelli dk. 56 x), Wright x (Amilton dk. 87 ?)
Yedekler: Doğukan Özkan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Kudriashov
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Hadadi x, Sadık Çiftpınar x, Wallace x, Semih Kaya x,Ndong x, Aabid x (Mert Miraç Altıntaş, dk. 90 ?), Mustafa Eskihallaç xx, Adem Büyük xx (Bwalya dk. 72 x), Chouıar x (Mallan dk. 88 ?), Tetteh x
Yedekler: Damlu, Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Mert Örnek, Haqı Osman, Karım Hafes, Muhammed Emin Sarıkaya
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Güray Vural (dk. 89) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Gökdeniz Bayrakdar, Naldo (FT Antalyapor), Aabid (Yeni Malatyaspor) (İHA)
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