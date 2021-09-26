DOLAR

8,8670$%1.19

EURO

10,4799%1.21

STERLİN

12,1977£%0.97

GRAM ALTIN

499,05%1,70

ÇEYREK ALTIN

7.943,15%2,10

BİTCOİN

383956฿%1.65085

İkindi Vakti a 15:46
Malatya AÇIK 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Spor / FT Antalyaspor, Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti!

FT Antalyaspor, Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti!

Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.

ft antalyaspor, yeni malatyaspor’u 1-0 mağlup etti!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

  1. dakikada Nuri Şahin’in uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar topu Poli’ye aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutu defansa çarparak kornere gitti.
  2. dakikada Chouıar’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hadadi’nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.
  3. dakikada Amilton’un pasında ceza sahası üzerinde topla buluşan Ribery’nin şutunu kaleci kontrol etti.
  4. dakikada Bünyamin Balcı’ın sağ kattan ceza alanı arka direğe kestiği ortada Güray Vural’ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

90+2. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından vuruşu yandan auta gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge x, Deniz Caner Özaral x, Mehmet Emin Tuğral x

FT Antalyaspor: Boffin xx, Floranus x (Bünyamin Balcı dk. 69 xx), Veysel Sarı xxx, Naldo xxx, Güray Vural xxx, Nuri Şahin x (Hakan Özmert dk. 68 xx), Poli x, Gökdeniz Bayrakdar x (Ghacha dk. 70 x), Fredy xxx, Mukairu x (Crivelli dk. 56 x), Wright x (Amilton dk. 87 ?)

Yedekler: Doğukan Özkan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Kudriashov

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir x, Hadadi x, Sadık Çiftpınar x, Wallace x, Semih Kaya x,Ndong x, Aabid x (Mert Miraç Altıntaş, dk. 90 ?), Mustafa Eskihallaç xx, Adem Büyük xx (Bwalya dk. 72 x), Chouıar x (Mallan dk. 88 ?), Tetteh x

Yedekler: Damlu, Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Mert Örnek, Haqı Osman, Karım Hafes, Muhammed Emin Sarıkaya

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Güray Vural (dk. 89) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Gökdeniz Bayrakdar, Naldo (FT Antalyapor), Aabid (Yeni Malatyaspor) (İHA)

Malatya Haberlerde Bugün

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yeşilyurt 1 attı 1 yedi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.