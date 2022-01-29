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Freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü

freni patlayan vinç yüklü tır devrildi: 1 ölü
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Malatya’da freni patlayan vinç yüklü tır yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 19.00 sularında Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçe sınırları içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan gelerek Kayseri istikametine seyir halinde olan Vedat Doğan (60) yönetimindeki 06 HC 1583 plakalı tır, freni patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki 2 dükkana çarptıktan sonra şarampole devrildi. Feci kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden araç sürücüsünün cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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