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Fren patladı, seyir halindeki kamyondan atlayarak feci şekilde öldü!

Fren patladı, seyir halindeki kamyondan atlayarak feci şekilde öldü!
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Fren patladı, seyir halindeki kamyondan atlayarak feci şekilde öldü!

Malatya’da seyir halindeyken freni patlayan kamyondan atlayan şahıs feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaza, gece yarısı Malatya-Kayseri karayolu Tataruşağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Hüseyin B. (44) idaresindeki 44 DP 711 plakalı kayısı yüklü kamyonun freni patladı. Bu esnada araçta yolcu olarak bulunan Harun Binbuğa (47) panikleyerek araçtan aşağı atladı. Kamyonun altında kalan şahıs feci şekilde hayatını kaybederken, araç ise kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden Harun Binbuğa’nın cenazesi adli tıp kurumuna yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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