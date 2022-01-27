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Fransa’da enflasyon nedeniyle alım gücü düşen halk sokağa indi

fransa’da enflasyon nedeniyle alım gücü düşen halk sokağa indi
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Fransa’da enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar, işçiler sosyal yardımların arttırılması için sokağa indi.

Fransa genelinde 170 noktada, enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar, işçiler sokağa indi. Sendikaların organize ettiği gösterilerde, başkent Paris’teki protestocular tarihi Bastille Meydanı’ndan Maliye Bakanlığına yürüdüler. Hükümetin asgari ücreti ve sosyal yardımları arttırmasını talep eden göstericiler, sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya davet ederken, “Kahrolsun kapitalizm” sloganı attı. Gösteriye, iki haftadır grev yapan öğretmenler ile lise öğrencileri de destek verdi.

Göstericiler, özellikle asgari ücretin, emekli maaşlarının ve devlet tarafından verilen ev kirası yardımı ile çocuk parasının arttırılması çağrısında bulundular.

Genel Emek Konfederasyonu (CGT), İşçinin Gücü (FO) ve Üniter Sendikalar Federasyonu (FSU) tarafından organize edilen gösteriye, Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) ise üyelerinin çoğunun grevde olması nedeniyle destek veremedi.

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