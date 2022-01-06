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Fransa’da 6 polise ırkçı hakaret ve şiddetten hapis cezası

fransa’da 6 polise ırkçı hakaret ve şiddetten hapis cezası
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Fransa’da bir mahkeme, Nisan 2020’de Seine-Saint-Denis’te Mısır uyruklu bir kişiyi gözaltına aldıkları sırada ırkçı hakaretlerde bulunan ve şiddet uygulayan 6 polise 6 aydan 12 aya kadar hapis cezası verdi.

Fransa’da ırkçı hakaretler eden ve şiddet uygulayan polislere hapis cezası verildi. Fransa’daki Bobigny Mahkemesi’nde görülen davada hakim, Nisan 2020’de Seine-Saint-Denis’te 29 yaşındaki Mısır uyruklu Samir Elgendy’e gözaltına aldıkları sırada ırkçı hakaretlerde bulunan ve şiddet uygulayan 6 polise 6 aydan 12 aya kadar hapis cezası verdi.

Elgendy davanın ardından yaptığı açıklamada, “Mutluyum, adalet yerini buldu. Haksızlığa uğradım, saldırıya uğradım. Bu karardan memnunum” dedi.

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