Fotoğraf pozu vermek.

Hadi gelin hep birlikte güzel poz verebilmenin ipuçlarına kısaca değinelim. Mesela ayakta poz vermenin bilinmesi gereken ipuçları vardır. Poz veren kadar pozu çekenin de profesyonelliği önem arz etmektedir. Biz poz vermeyi ele alalım mı? Ayakta poz verirken nelere dikkat edelim. Herkesin bildiği ve her yerde yazılanların dışında çok farklı şeyler yok ama belki dikkatinizi çekecek farklı noktalara değinebilirim. Ayakta poz verirken yüzdeki tebessüm kadar giyindiğin kıyafetinde de önemi oldukça fazladır. Fakat vereceğiniz pozu kıyafete bakmaksızın kaliteleştirebilirsiniz. Nasıl mı? Tebessüm olmazsa olmazımız tabi ki. Ayakları kullanalım mı? Poz verirken bir ayağınız diğer ayağınızın önünde olsun mesela. Ama bunu aşırıya kaçırmayalım. Hafif bir şekilde iki ayak dengesini sağlayarak bir ayağınızı diğer ayağınızdan hafif önde tutarak dik bir duruş ile tebessümünüzü birleştirip kaliteli bir poz verebilirsiniz. Aynı zamanda pozunuzda dik omuzlar ile birlikte göğsünüzü hafif öne çıkarmayı deneyebilirsiniz. Bu verdiğiniz fotoğrafta pozunuza hâkimiyet süsü verir. Bir elinizi attığınız adımın zıt cebine koyun ve diğer elinizi serbest bırakabilir veya boşta kalan eliniz ile bir yeri işaret etme edasında poz verebilirsiniz. Bu tür pozlarınızı genel olarak güneşin aşırı dik ışıklar verdiği zaman diliminde değil de daha çok güneş ışığının kırılganlık yaşadığı dönemde çekebilirsiniz. Mesela gün batımı. Gün batımında bu tarz bir poz vererek harika bir görsel ortaya koyabilirsiniz. Oturur vaziyette bir poz vermek isterseniz dedik oturmaya özen göstermelisiniz. Bu sizin hem kendinize olan öz güveninizi gösterir hem de fotoğrafınızı görenler için de olumlu bir imaj oluşturur.

Verdiğimiz pozlar hakkında ipucu verirken şunu da dile getirmek istiyorum. Belki bir kare fotoğraf deyip geçenler olabilir ama verdiğimiz pozlar, bazen bir bakışımız bizim ruh halimizi de yansıtıyor. Bulunduğunuz ortamda sizin ruh halinizi yansıtabilir. Bu yüzen kıyafetten tutunda bulunduğunuz ortama kadar fotoğraf çekerken veya çektirirken geniş bir perspektifte düşünmeniz sizin için önemli.

Fotoğraflara gülerken hayata da gülmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın…