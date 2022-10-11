Fotoğraf Makinesi Kütüphanesi yoğun ilgi görüyor

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

10 Ağustos 2022’de açılışı gerçekleştirilen Fotoğraf Makinesi Müzesi içerisinde yer alan Fotoğraf Makinesi Kütüphanesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Müze sorumlusu İrfan Tunay, fotoğraf makinesi kütüphanesinin ücretsiz bir şekilde hizmet verdiğini söyleyerek “İki ay içerisinde Fotoğraf Makinesi Müzemizi ve kütüphanemizi yaklaşık 8-9 bin’e yakın kişi ziyaret etti. Hedefimiz bu çıtayı daha çok yükseltmek” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından 10 Ağustos 2022’de Sanat Sokağı’nda bulunan Fotoğraf Makinesi Müzesi bünyesinde hizmete giren Fotoğraf Makinesi Kütüphanesi yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

“KÜTÜPHANEMİZDE YAKLAŞIK OLARAK BİN’E YAKIN ESER BULUNMAKTADIR”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı Fotoğraf Makinesi Müzesi teknik personeli İrfan Tunay, fotoğraf makinesi kütüphanesi hakkında bilgi vererek, “Kütüphanemizde yaklaşık olarak bin’e yakın eser bulunmaktadır. Fotoğrafçılık alanı ile ilgili yerli ve yabancı yazarlarımızın yazmış olduğu, fotoğrafçılık alanında tüm detayların ve teknik yönlerin usta yazarlar tarafından kaleme alınmış eserler sergilenmektedir. Bin’e yakın eserden yaklaşık 400 tanesi yabancı yazarların fotoğraf alanında kaleme almış olduğu kitaplarından oluşmaktadır, geri kalanlar ise yerli ülkemizde fotoğrafçılığı gönül vermiş, fotoğrafçılığı seven ve bu alanda kendini üst seviyelere çıkarmış yazarlarımızın kitapları” şeklinde konuştu.

“FOTOĞRAFÇILIK ALANIYLA İLGİLENEN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ KÜTÜPHANEMİZE BEKLİYORUZ”

Fotoğraf Makinesi Kütüphanesi’nin ücretsiz bir şekilde hizmet verdiğini belirten Tunay, “İki ay içerisinde Fotoğraf Makinesi Müzemizi ve kütüphanemizi yaklaşık 8-9 bin’e yakın kişi ziyaret etti. Hedefimiz bu çıtayı daha çok yükseltmek. Özellikle bu dönemde üniversite ve okulların açılması ile birlikte lise de ve üniversite de okuyan gençlerimizi, fotoğrafçılık alanıyla ilgilenen tüm öğrencilerimizi kütüphanemize bekliyoruz. Kütüphanemiz ve müzemiz ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor, öğrencilerimiz buraya gelerek buradaki kaynaklardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilirler” ifadelerine yer verdi.

“SON ZAMANLARDA YURT DIŞINDAN GELEN ZİYARETÇİ SAYILARINDA BİR ARTIŞ OLDU”

Kütüphane de ayrıca fotoğrafçılık alanı ile ilgili teknik bilgilerde verildiğini belirten İrfan Tunay, “Ziyaretçilerimiz aynı zamanda kütüphanemizde özellikle 1970 ve 1990’lı yıllarda kullanılan analog makine ile fotoğraf çekimleri sağlayıp, kütüphane içerisinde fotoğraf okuması da çok rahatlıkla yapabilirler. Biz Fotoğraf Makinesi Müzesi olarak ay da 12-13 bin arası ziyaretçi kabul ediyoruz. Tabi son zamanlarda yurt dışından gelen ziyaretçi sayılarında bir artış oldu, özellikle Arslantepe Höyüğü ile ilgili yapılan çalışmalar birçok turistin ilgisini çekiyor. Malatya’ya gelen turistler müzemizi de geziyor. Yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz yüzde 30’luk bir dilimi oluşturuyor. Şehir dışından gelen ziyaretçilerimizde yüzde 20’lik bir orana sahip. Geri kalan yüzde 50’lik kısmı da ilimizin ilçe ve kasabalarımızdan gelen ziyaretçiler oluşturmaktadır” dedi.