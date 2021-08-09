- 09 Ağu 2021 - 10:50 G: 09 Ağu 2021 - 10:58

MYB’de Hayati Palancı dönemi

3.Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, teknik direktör Hayati Palancı ile anlaştı.

FERDİ DURDU
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Mevcut yönetimle yoluna devam etme kararı alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da gündem takımın başına geçecek teknik adam belli oldu. Turuncu yeşilliler, takımı BAL’dan 3.Lig’e çıkaran Hayati Palancı ile anlaştı.
Geride kalan sezon TFF 3. Lig’de play off’larda mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, 3-4 Eylül’de başlayacak olan sezonda düşük bütçeli bir kadroyla mücadele edeceği öğrenilirken, takımın başına Malatyalı bir teknik adam geçiyor.
Malatya ekibi, yeni sezonda teknik direktör Hayati Palancı ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Malatya Yeşilyurt Belediyespor'umuz daha öncede kulübümüzde görev yapan tecrübeli teknik direktör Hayati Palancı ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz'' ifadeleri yer aldı.

09 Ağu 2021 - 10:50 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ferdi Durdu

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