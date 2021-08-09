MYB’de Hayati Palancı dönemi

Mevcut yönetimle yoluna devam etme kararı alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da gündem takımın başına geçecek teknik adam belli oldu. Turuncu yeşilliler, takımı BAL’dan 3.Lig’e çıkaran Hayati Palancı ile anlaştı.
Geride kalan sezon TFF 3. Lig’de play off’larda mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, 3-4 Eylül’de başlayacak olan sezonda düşük bütçeli bir kadroyla mücadele edeceği öğrenilirken, takımın başına Malatyalı bir teknik adam geçiyor.
Malatya ekibi, yeni sezonda teknik direktör Hayati Palancı ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Malatya Yeşilyurt Belediyespor'umuz daha öncede kulübümüzde görev yapan tecrübeli teknik direktör Hayati Palancı ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz'' ifadeleri yer aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.