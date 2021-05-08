08 May 2021 - 14:00 Güncelleme: 08 May 2021 - 14:08
Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı
Malatya sporunun neşeli ve güler yüzü Erdal Akdal, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına spor camiasından birçok isim katıldı.Neşesi, muhabbeti, şakaları, dostluğu ve güler yüzlülüğüyle Malatya sporunda silinmeyecek güzel hatıralar biriktiren Erdal Akdal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akdal, Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.