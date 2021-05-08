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08 May 2021 - 14:00

Sporun neşeli yüzü son yolculuğuna uğurlandı

Malatya sporunun neşeli ve güler yüzü Erdal Akdal, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına spor camiasından birçok isim katıldı.Neşesi, muhabbeti, şakaları, dostluğu ve güler yüzlülüğüyle Malatya sporunda silinmeyecek güzel hatıralar biriktiren Erdal Akdal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akdal, Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.