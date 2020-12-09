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- 09 Ara 2020 - 15:53 G: 09 Ara 2020 - 15:58

Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Sivas’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Kangal ilçesinde bulunan bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidinde ve Deliktaş köyünde sis ve kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı, arazileri ve Deliktaş köyünü beyaza bürüdü.

Yağdonduran geçidinde etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sivas - Malatya karayolunun karayolunu kullanan sürücülerse sisin etkisiyle zor anlar yaşadı. Kar yağışı ve sisle birlikte bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Karın keyfini ise ahırdan ilk kez çıkan buzağılar ve kangal yavruları çıkardı.

( İHA)

09 Ara 2020 - 15:53 Malatya- Yaşam

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