Kısıtlama Malatya’yı Sessizliğe Bürüdü

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında tüm yurtta ilan edilen hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 20.00 itibariyle başladı. İlk gün kısıtlaması 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar sürecek. Kısıtlama Malatya’da polis ekiplerince alınan önlemler ile uygulamaya konuldu. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde ekipler tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kısıtlamadan bazı meslek grupları muaf tutulurken, diğer tüm vatandaşlar 81 ilde 14 saat boyunca evlerinden çıkamayacak.
Hafta sonu kısıtlaması 20.00-10.00 saatleri arasında iki gün boyunca devam edecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında tüm yurtta ilan edilen hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 20.00 itibariyle başladı. İlk gün kısıtlaması 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar sürecek. Kısıtlama Malatya’da polis ekiplerince alınan önlemler ile uygulamaya konuldu. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde ekipler tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kısıtlamadan bazı meslek grupları muaf tutulurken, diğer tüm vatandaşlar 81 ilde 14 saat boyunca evlerinden çıkamayacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.