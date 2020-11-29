Kısıtlama Malatya’yı Sessizliğe Bürüdü

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında tüm yurtta ilan edilen hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 20.00 itibariyle başladı. İlk gün kısıtlaması 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar sürecek. Kısıtlama Malatya’da polis ekiplerince alınan önlemler ile uygulamaya konuldu. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde ekipler tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kısıtlamadan bazı meslek grupları muaf tutulurken, diğer tüm vatandaşlar 81 ilde 14 saat boyunca evlerinden çıkamayacak.

Hafta sonu kısıtlaması 20.00-10.00 saatleri arasında iki gün boyunca devam edecek.