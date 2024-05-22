Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor
Asrın felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat tarihli depremlerin Malatya’da açtığı derin yara hala kapanabilmiş değil.
Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor
Doğu Anadolu bölgesinde yer alan ve bir zamanlar “Doğu’nun Paris’i” olarak nitelendirilen Malatya, 6 Şubat depremleri ile birlikte neredeyse yerle bir oldu.
Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor
Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor
Vatandaşların ilk depremin ardından tekrar evlerine girmemesi Malatya’da can kayıplarının an olmasını sağladı.
Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor
Depremlerin ardından TOKİ’lere talep artarken, deprem konutlarının inşası ise devam ediyor.
Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor
Şehrin 6 Şubat depremlerinin ardından çekilen fotoğrafları görenleri hüzünlendiriyor. Fotoğraf karelerinin eski ve yeni halleri karşılaştırıldığında şehirde büyük bir değişimin görüldüğü ve değişimin devam ettiği görülüyor.
Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor
Malatyalılar ise şehrin bir an önce eski günlerine dönmesini umut ederek, şehrin eski fotoğraflarını gördüklerinden akıllarına şehirde yaşadıkları güzel anlar geldiklerini ifade ederek hüzünlendiklerini belirtiyorlar.
22 May 2024 - 10:08 Malatya- Gündem
Mahreç Mehmet Tevfik Cibiceli
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.