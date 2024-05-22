Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor

2022 yılında 812 bin 580 olan nüfus, 2023 yılında 742 bin 725’e düştü. Depremler sonrası birçok afetzede kara ve hava yolu ile şehirden ayrıldı. Depremin üzerinden belli bir zaman geçmesi hayatın normalleşmeye başlaması ile birlikte şehri terk eden büyük çoğunluğu memleketi Malatya’ya geri döndü.