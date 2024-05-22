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Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor

Asrın felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat tarihli depremlerin Malatya’da açtığı derin yara hala kapanabilmiş değil.

Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor mask

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ

 
 

Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor

Malatya şehir merkezinden depremden bir yıl kadar önce çekilmiş fotoğraflar şehrin deprem sonrası değişimini gözler önüne serdi. 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği Malatya şehir merkezinde şimdilerle inşa faaliyetleri devam ediyor.

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Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor mask

Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor

Doğu Anadolu bölgesinde yer alan ve bir zamanlar “Doğu’nun Paris’i” olarak nitelendirilen Malatya, 6 Şubat depremleri ile birlikte neredeyse yerle bir oldu.

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Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor mask

Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor

2022 yılında 812 bin 580 olan nüfus, 2023 yılında 742 bin 725’e düştü. Depremler sonrası birçok afetzede kara ve hava yolu ile şehirden ayrıldı. Depremin üzerinden belli bir zaman geçmesi hayatın normalleşmeye başlaması ile birlikte şehri terk eden büyük çoğunluğu memleketi Malatya’ya geri döndü.

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Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor mask

Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor

6 Şubat depremlerinin en çok etkilendiği il olan Malatya’da en büyük yara alan yer ise şehrin merkezi oldu. Depremlerinin ardından 35 bin 680 civarında ağır hasarlı binanın bulunduğu Malatya’da hala yıkım çalışmaları devam ediyor.  

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Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor mask

Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor

Vatandaşların ilk depremin ardından tekrar evlerine girmemesi Malatya’da can kayıplarının an olmasını sağladı.

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Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor mask

Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor

Depremlerin ardından TOKİ’lere talep artarken, deprem konutlarının inşası ise devam ediyor.

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Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor mask

Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor

Şehrin 6 Şubat depremlerinin ardından çekilen fotoğrafları görenleri hüzünlendiriyor. Fotoğraf karelerinin eski ve yeni halleri karşılaştırıldığında şehirde büyük bir değişimin görüldüğü ve değişimin devam ettiği görülüyor.

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Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor mask

Bu fotoğrafları gören Malatyalılar hüzünleniyor

Malatyalılar ise şehrin bir an önce eski günlerine dönmesini umut ederek, şehrin eski fotoğraflarını gördüklerinden akıllarına şehirde yaşadıkları güzel anlar geldiklerini ifade ederek hüzünlendiklerini belirtiyorlar.

22 May 2024 - 10:08 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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