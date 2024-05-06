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06 May 2024 - 16:41

Türkiye’nin AVM’si olmayan illeri

Alışveriş merkezi olmayan kentlerde yaşamak, yerel ekonomiyi ve esnafı desteklemenin yanı sıra geleneksel alışveriş deneyimini yaşamak için de harika bir fırsat sunuyor. Bu kentlerde sokak pazarları ve yerel dükkânlar, modern alışveriş merkezlerine kıyasla daha samimi ve kültürel atmosferi ile dikkat çekiyor. Bu kentler ayrıca turistlere de farklı bir deneyim sunarak yerel el işi ürünlerini ve yöresel lezzetleri keşfetme fırsatı veriyor.