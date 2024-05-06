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Türkiye’nin AVM’si olmayan illeri

Alışveriş merkezi olmayan kentlerde yaşamak, yerel ekonomiyi ve esnafı desteklemenin yanı sıra geleneksel alışveriş deneyimini yaşamak için de harika bir fırsat sunuyor. Bu kentlerde sokak pazarları ve yerel dükkânlar, modern alışveriş merkezlerine kıyasla daha samimi ve kültürel atmosferi ile dikkat çekiyor. Bu kentler ayrıca turistlere de farklı bir deneyim sunarak yerel el işi ürünlerini ve yöresel lezzetleri keşfetme fırsatı veriyor.

Türkiye’nin AVM’si olmayan illeri

 
 
 
 

Türkiye’nin AVM’si olmayan illeri

Yerel ekonominin ve esnafın bu kentlerdeki önemi büyük. Alışveriş merkezlerinin olmaması, yerel ürünlerin ve el sanatlarının desteklenmesine katkı sağlıyor. Bu da geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına ve yerel kültürün korunmasına olanak tanıyor.

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06 May 2024 - 16:41 - Yaşam

Mahreç  Sinem Hatun Davut
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