Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Doğanşehir’den renkli kareler
Doğanşehir’den renkli kareler
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde endemik dağ sümbülleri kokusu ve görüntüsüyle büyüledi. Şarkılara ve şiirlere konu olan mor sümbüller Doğanşehir ilçesinin Erkenek Mahallesinin 2 bin 100 rakımlı Yapraklı Dağında doğal ortamında yetişiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Doğanşehir’den renkli kareler
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde endemik dağ sümbülleri kokusu ve görüntüsüyle büyüledi. Şarkılara ve şiirlere konu olan mor sümbüller Doğanşehir ilçesinin Erkenek Mahallesinin 2 bin 100 rakımlı Yapraklı Dağında doğal ortamında yetişiyor.
Endemik bir tür olan mor sümbüller çevrede sadece bu bölgede ve bu yükseklikte görülüyor. Erkenek Doğayı Ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Salman Topal soğanlı bir tür olan sümbüllerin başka dağlarda da yetişmesi için temmuz ayında bölgeye gidip sümbül tohumlarını aldıklarını ve çoğalması için aynı yükseklikte farklı dağlara ektiklerini söyledi.
Doğanşehir’den renkli kareler
Doğanşehir’den renkli kareler
Doğanşehir’den renkli kareler
Doğanşehir’den renkli kareler
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.