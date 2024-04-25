Doğanşehir’den renkli kareler

Endemik bir tür olan mor sümbüller çevrede sadece bu bölgede ve bu yükseklikte görülüyor. Erkenek Doğayı Ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Salman Topal soğanlı bir tür olan sümbüllerin başka dağlarda da yetişmesi için temmuz ayında bölgeye gidip sümbül tohumlarını aldıklarını ve çoğalması için aynı yükseklikte farklı dağlara ektiklerini söyledi.