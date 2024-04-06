İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya

6 Şubat’tan bugüne 14 ay geçmesine rağmen yıkımlar hâlâ devam ediyor. Bir zamanlar tıklım tıklım olan kaldırımların ise yerini boş bir araziye bıraktığı göze çarptı. İşte hasarlı binaların yıkılmasıyla boş bir araziye dönen Malatya’da son durum.