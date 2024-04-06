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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya

Bugün itibari ile 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 14 ay geçti. 6 Şubat depremlerinden sonra büyük ölçüde hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Yıkımlar devam ederken Malatya çarşısında çalışmaların devam ettiği görüldü.

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

Bugün itibari ile 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 14 ay geçti. 6 Şubat depremlerinden sonra büyük ölçüde hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Yıkımlar devam ederken Malatya çarşısında çalışmaların devam ettiği görüldü.

 
 

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

6 Şubat’tan bugüne 14 ay geçmesine rağmen yıkımlar hâlâ devam ediyor. Bir zamanlar tıklım tıklım olan kaldırımların ise yerini boş bir araziye bıraktığı göze çarptı. İşte hasarlı binaların yıkılmasıyla boş bir araziye dönen Malatya’da son durum.

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AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILMAYI BEKLİYOR mask

AĞIR HASARLI BİNALAR YIKILMAYI BEKLİYOR

Depremlerden önce tıklım tıklım olan Kapalı Çarşı meydanında şimdi sadece inşaat sesleri duyuluyor. Aynı zamanda Malatya çarşısında da inşaat süreci devam ediyor. Malatya Merkez çarşısında bazı yapıların temel atma işlemi bitmiş ve yapı gitgide yükselmeye başlamış durumda.

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İnönü Caddesi’nde birçok ağır hasarlı yapı hâlâ yıkılmayı bekliyor. Bazı yapıların kolonlarındaki demirlerin açığa çıktığı görülürken birçok vatandaş ağır hasarlı binaların yanından geçerek hayatını tehlikeye atıyor. Havaların ısınması ile sokaklara çıkan vatandaşlar ağır hasarlı binaların arasından geçmek zorunda kalıyor.

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

Havaların ısınmasıyla birçok vatandaş kendisini sokaklarda buldu. Fakat Malatya sokaklarında 14 ayın ardından da yıkılmayı bekleyen binalar vatandaşlar için tehlike arz etmeye devam etti.

 
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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

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İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber mask

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber

06 Nis 2024 - 17:21 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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