Bugün itibari ile 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 14 ay geçti. 6 Şubat depremlerinden sonra büyük ölçüde hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu sokaklarda aldı. Yıkımlar devam ederken Malatya çarşısında çalışmaların devam ettiği görüldü.
İşte depremlerden 14 ay sonra Malatya malatya haber
6 Şubat’tan bugüne 14 ay geçmesine rağmen yıkımlar hâlâ devam ediyor. Bir zamanlar tıklım tıklım olan kaldırımların ise yerini boş bir araziye bıraktığı göze çarptı. İşte hasarlı binaların yıkılmasıyla boş bir araziye dönen Malatya’da son durum.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.