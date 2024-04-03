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Kampüsten bahar manzaraları

Malatya’da bahar ve doğa manzarası denilince akla ilk gelen mekanlardan biri olan İnönü Üniversitesi Kampüsü, şu sıralar etrafta açan rengarenk çiçek ve ağaçlar ile görenleri tam anlamıyla büyülüyor.

Kampüsten bahar manzaraları mask

Malatya’da İnönü Üniversitenin kampüsü ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte hem öğrencilere hem de ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Baharın bütün renklerinin bir arada bulunduğu kampüste tam anlamıyla bir renk cümbüşü yaşanıyor.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ

 
 
 

Kampüsten bahar manzaraları

Görenlerde hayranlık uyandıran manzaraların yer aldığı kampüs özellikle hafta sonunda küçük bir doğa yürüyüşü için Malatya’da yaşayan doğaseverlere harika bir alternatif sunuyor. Özellikle şehrin bunaltıcı ve kirli havasından sıkılan ve artık enkaz görmekten bıkan vatandaşlar burada, kampüste doğa ile baş başa kalarak huzur buluyor.

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Kampüsten bahar manzaraları mask

Kampüsten bahar manzaraları

Baharın gelişi ve doğanın canlanışı ile birlikte yeşilin binbir tonu ve rengarenk çiçeklerle bezenen kampüs ziyaretçilerine eşsiz bir haz deneyimi sunuyor.

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Kampüsten bahar manzaraları mask

Kampüsten bahar manzaraları

Öğrenciler ise baharın gelişi ile birlikte yeniden canlandıklarını ifade ederek dersten kalan zamanlarını çiçeklerle bezenen kampüste yürüyüş yaparak geçirdiklerini ifade ettiler.

03 Nis 2024 - 12:17 Malatya- Yaşam

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli
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