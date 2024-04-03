Malatya’da İnönü Üniversitenin kampüsü ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte hem öğrencilere hem de ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Baharın bütün renklerinin bir arada bulunduğu kampüste tam anlamıyla bir renk cümbüşü yaşanıyor.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ

Kampüsten bahar manzaraları