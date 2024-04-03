Malatya’da İnönü Üniversitenin kampüsü ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte hem öğrencilere hem de ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Baharın bütün renklerinin bir arada bulunduğu kampüste tam anlamıyla bir renk cümbüşü yaşanıyor.
MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ
Kampüsten bahar manzaraları
Görenlerde hayranlık uyandıran manzaraların yer aldığı kampüs özellikle hafta sonunda küçük bir doğa yürüyüşü için Malatya’da yaşayan doğaseverlere harika bir alternatif sunuyor. Özellikle şehrin bunaltıcı ve kirli havasından sıkılan ve artık enkaz görmekten bıkan vatandaşlar burada, kampüste doğa ile baş başa kalarak huzur buluyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.