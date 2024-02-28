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Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi…

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da 6 Şubat depremlerinden sonra hasar alan İlyas Mahallesi’nde hasarlı birçok binanın yıkımı tamamlansa da halen yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar bulunuyor. Mahallede gerçekleşen yıkımlardan sonra bazı yapılar yerini boş araziye bırakmış durumda.

 
 

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

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EMİRGAN CADDESİ mask

EMİRGAN CADDESİ

Depremlerden sonra Emirgan Caddesi’nde bulunan birçok bina ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkımların ardından cadde, adeta boş araziye dönüştü. Cadde üzerinde bulunan 1890 yılında yapılan tarihi İlyas Tenekeli Camii de depremlerden hasar alarak kullanıma kapatıldı.

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ADNAN MENDERES CADDESİ mask

ADNAN MENDERES CADDESİ

Adnan Menderes Caddesi’nde bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Yıkım gerçekleşen yerler boş bir araziye dönmüş durumda.

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ŞEHİT METİN ATABEY SOKAK mask

ŞEHİT METİN ATABEY SOKAK

Sokağın bir kısmı depremi atlatsa da bir kısmı yıkılarak boş bir araziye dönmüş durumda. Yıkılan binaların yerine yapılan yapıların inşaat süreci devam ediyor.

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Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara
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TURGUT TEMELLİ CADDESİ mask

TURGUT TEMELLİ CADDESİ

İlyas Mahallesi’ne bağlı olan Turgut Temelli Caddesi’nde birçok ağır hasarlı bina yıkılmış durumda. Ağır hasar alan yapılar yıkımı esnasında hasar gören bazı binalar, etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmadan tadilat görmeyi bekliyor.

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Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

8/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

9/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

10/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

11/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

12/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

13/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

14/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

15/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

16/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

17/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

18/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

19/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

20/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

21/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

22/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

23/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

24/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

25/25
Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara mask

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

28 Şub 2024 - 16:28 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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