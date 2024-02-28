Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’da en büyük hasar alan mahallelerin başında gelen Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor. Yeni ve 13-15 katlı lüks yapıların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi’nde birçok bina ağır hasar ve orta hasar aldı. Yeni yapılardan oluşan mahallenin büyük yıkım alması ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.
Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor
Bostanbaşı Mahallesi’nde ağır hasar alan birçok bina yüksek katlı olması nedeniyle dinamit kullanılarak yıkıldı. 6 Şubat 2023 depremlerinde birçok binanın zarar gördüğü mahallede yıkımların devam ettiği görüldü. Orta hasarlı binalar konusundaki belirsizlik sürerken bazı binalarda güçlendirme çalışmaları yapıldığı, bazı binaların ise onarıldığı göze çarptı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.