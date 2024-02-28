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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’da en büyük hasar alan mahallelerin başında gelen Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor. Yeni ve 13-15 katlı lüks yapıların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi’nde birçok bina ağır hasar ve orta hasar aldı. Yeni yapılardan oluşan mahallenin büyük yıkım alması ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’da en büyük hasar alan mahallelerin başında gelen Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor. Yeni ve 13-15 katlı lüks yapıların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi’nde birçok bina ağır hasar ve orta hasar aldı. Yeni yapılardan oluşan mahallenin büyük yıkım alması ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

 

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Bostanbaşı Mahallesi’nde ağır hasar alan birçok bina yüksek katlı olması nedeniyle dinamit kullanılarak yıkıldı. 6 Şubat 2023 depremlerinde birçok binanın zarar gördüğü mahallede yıkımların devam ettiği görüldü. Orta hasarlı binalar konusundaki belirsizlik sürerken bazı binalarda güçlendirme çalışmaları yapıldığı, bazı binaların ise onarıldığı göze çarptı.

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti. Bostanbaşı Mahallesi’ndeki son durum ise BUSABAH Medya objektiflerine yansıdı. İşte yıkımları ile gündem olan Bostanbaşı Mahallesi’nin son hali.

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LÜKS BİNALAR YERİNİ KOCA BOŞLUKLARA BIRAKTI mask

LÜKS BİNALAR YERİNİ KOCA BOŞLUKLARA BIRAKTI

Mahallede bulunan 13-15 katlı lüks dairelerin yıkılmasının nedenleri uzmanlar tarafından sık sık tartışılırken mahallede bulunan vatandaşlar da evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Eski canlılığını tamamen kaybeden yüksek nüfuslu mahallenin deprem sonrasında sessizliğe büründüğü, yüksek katlı lüks binaların yerini koca boşluklara bıraktığı objektiflere yansıdı. İşte BUSABAH’a yansıyan o görüntüler:

 
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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

14/18
Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

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Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor mask

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

28 Şub 2024 - 14:53 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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