Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Malatya Yeşilyurt’un kırsal mahallelerinden olan Konak Mahallesi de 6 Şubat depremlerinden hasar gördü. 950’den fazla konut ve iş yerinin hasar aldığı mahallede, konteyner kent kurularak depremzedelerin bir kısmının barınma ihtiyacı karşılanıyor. İşte BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan Konak Mahallesi’ndeki son durum…

DEPREMİN İKİNCİ YILINDA KONAK MAHALLESİ

Malatya Yeşilyurt’un kırsal mahallelerinden olan Konak Mahallesi’ndeki vatandaşlar, en çok yıkım sonrasında kaldırılmayan enkazlardan, orta hasarlı binaların ne olacağı konusundaki belirsizlikten, şebeke, internet ve elektrik kesintilerinden şikâyetçi. Ağır hasarlı binaların yıkımı sonrasında temizlenmeyen enkaz kalıntılarından şikâyet eden vatandaşlar, yolları da kendi imkânları ile temizlediklerini belirtiyor. Bazı vatandaşlar ise herhangi bir yetkilinin mahalleye adım atmadığını, kimseden orta hasarlı binalar hakkında bir bilgi gelmediğini söylüyor. İşte BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan Konak Mahallesi’nin görüntüleri:

DEPREMİN İKİNCİ YILINDA KONAK MAHALLESİ'NDE SON DURUM

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