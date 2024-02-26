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Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

“Yüzyılın Felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat 2024 depremlerinde Malatya ağır hasar aldı. Yapı stokunun büyük bir kısmını kaybeden Malatya’da, Yeşilyurt’un Konak Mahallesi’nde de birçok ev ve iş yeri hasar gördü. 950’den fazla konutun ve iş yerinin yıkıldığı mahallede, vatandaşların da birçok konuda şikâyeti bulunuyor.

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Malatya Yeşilyurt’un kırsal mahallelerinden olan Konak Mahallesi de 6 Şubat depremlerinden hasar gördü. 950’den fazla konut ve iş yerinin hasar aldığı mahallede, konteyner kent kurularak depremzedelerin bir kısmının barınma ihtiyacı karşılanıyor. İşte BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan Konak Mahallesi’ndeki son durum…

Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum
 
 
 
 
 
 

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

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DEPREMİN İKİNCİ YILINDA KONAK MAHALLESİ mask

DEPREMİN İKİNCİ YILINDA KONAK MAHALLESİ

Malatya Yeşilyurt’un kırsal mahallelerinden olan Konak Mahallesi’ndeki vatandaşlar, en çok yıkım sonrasında kaldırılmayan enkazlardan, orta hasarlı binaların ne olacağı konusundaki belirsizlikten, şebeke, internet ve elektrik kesintilerinden şikâyetçi. Ağır hasarlı binaların yıkımı sonrasında temizlenmeyen enkaz kalıntılarından şikâyet eden vatandaşlar, yolları da kendi imkânları ile temizlediklerini belirtiyor. Bazı vatandaşlar ise herhangi bir yetkilinin mahalleye adım atmadığını, kimseden orta hasarlı binalar hakkında bir bilgi gelmediğini söylüyor. İşte BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan Konak Mahallesi’nin görüntüleri:

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Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

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Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

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Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

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Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

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Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

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Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

9/18
Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durumDepremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

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Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

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Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

12/18
Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

13/18
Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

14/18
Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

15/18
Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

16/18
Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

17/18
Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

18/18
Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum mask

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Depremin ikinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

26 Şub 2024 - 16:28 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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