Depremin birinci yılında Konak Mahallesi’nde son durum

Malatya Yeşilyurt’un kırsal mahallelerinden olan Konak Mahallesi’ndeki vatandaşlar, en çok yıkım sonrasında kaldırılmayan enkazlardan, orta hasarlı binaların ne olacağı konusundaki belirsizlikten, şebeke, internet ve elektrik kesintilerinden şikâyetçi. Ağır hasarlı binaların yıkımı sonrasında temizlenmeyen enkaz kalıntılarından şikâyet eden vatandaşlar, yolları da kendi imkânları ile temizlediklerini belirtiyor. Bazı vatandaşlar ise herhangi bir yetkilinin mahalleye adım atmadığını, kimseden orta hasarlı binalar hakkında bir bilgi gelmediğini söylüyor. İşte BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan Konak Mahallesi’nin görüntüleri: