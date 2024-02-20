Çanakkale Şehitleri Anıtı: Gelibolu Yarımadası'nda yer alan bu anıt, I. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Türk askerlerini anmak için yapılmıştır. Anıt, Türk ve Avustralyalı askerlerin yanı sıra ziyaretçilerin de ilgisini çekmekte.

TROYA ANTİK KENTİ:

Çanakkale'nin merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan bu antik kent, tarihi ve mitolojik öneme sahiptir. Homeros'un İlyada destanında anlatılan Truva Savaşı'nın gerçekleştiği yer olarak bilinir.

BOZCAADA:

Çanakkale'nin ilçelerinden biri olan Bozcaada, Ege Denizi'nde yer alan bir adadır. Burası, tarihi kaleleri, şirin koyları ve lezzetli şarapları ile ünlü.

GÖKÇEADA:

Çanakkale'nin bir diğer ilçesi olan Gökçeada, Türkiye'nin en büyük adasıdır. Burası, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve lezzetli balıkları ile ziyaretçileri kendine çekiyor.

ÇANAKKALE DENİZ MÜZESİ:

Çanakkale'nin merkezinde yer alan bu müze, I. Dünya Savaşı'nda yaşanan Çanakkale Savaşı'nı anlatan birçok esere ev sahipliği yapmakta.

KİLİTBAHİR KALESİ:

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında yer alan bu kale, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmıştır. Burası, Çanakkale Savaşı'nın önemli mekanlarından biri.

AYNALI ÇARŞI:

Çanakkale'nin merkezinde yer alan bu çarşı, tarihi dokusu ve alışveriş olanakları ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Çanakkale, tarihi ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Bu şehirde gezilecek birçok yer bulunmaktadır ve her biri ayrı bir hikâye ve anlam taşımakta.

Kaynak: Haber Merkezi

İşte Çanakkale'de gezilecek yerler