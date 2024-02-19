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O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi…

O MAHALLEDE BİRÇOK YAPI AĞIR HASAR ALDI mask

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Kırçuval Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapılar bazıları yıkılsa da bazıları yıkılmayı bekliyor.

O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı

BARBAROS SOKAK

6 Şubat depremlerinden sonra Barbaros Sokak’ta bulunan birçok yapı yıkıldı. Yıkımların ardından Sokak üzerindeki kalabalık azaldı, boş araziler ortaya çıktı. Oluşan boş araziler sürücüler için park alanına dönüştü.

O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı

HAFİZE ÖZAL SOKAK

Kırçuval Mahallesi’ne bağlı olan Hafize Özal Sokak’ta bazı yapılar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Bazı ağır hasarlı yapılar da depremden bir sene geçmesine rağmen halen yıkılmayı bekliyor.

O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı

ŞEHİT İHSAN ALPAY SOKAK

Şehit İhsan Alpay Sokak’ta bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda Şehit İhsan Alpay Sokak’ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.

O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı

NEFERLER SOKAK

Sokağın bir kısmı depremi atlatsa da bir kısmı yıkılarak boş bir araziye dönmüş durum da. Neferler Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.

O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
O mahallede birçok yapı ağır hasar aldı
 
 
 

O MAHALLEDE BİRÇOK YAPI AĞIR HASAR ALDI

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19 Şub 2024 - 17:03 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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