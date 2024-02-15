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Yerli otomobil TOGG'un 2024 fiyat listesi

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil T10X'in 2024 fiyatları belli oldu! İşte detaylar ve teknik özellikler...

Yerli otomobil TOGG'un 2024 fiyat listesi mask

TOGG'un Türkiye'de üretilen araçlarından biri olan SUV modeli T10X'in 2024 fiyatları sonunda açıklandı. Piyasadaki yerini alan aracın üç farklı opsiyonu bulunuyor. Ancak, fiyatlarının ortalamanın üzerinde olduğu gözlemlenirken, birçok kişi 2024 Togg fiyat listesini merakla araştırıyor. İşte 2024 TOGG T10X modelinin fiyatları ve teknik özellikleri...

Yerli otomobil TOGG'un 2024 fiyat listesi

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'de montajlanarak üretilen araçlardan ilk olarak SUV modeli T10X'in üç farklı opsiyonu ile piyasaya sürüldü. Ancak, aracın fiyatlarının ortalama araç fiyatlarına göre yüksek olduğu gözlemlendi. İşte TOGG'un 2024 T10X fiyat listesi:

Yerli otomobil TOGG'un 2024 fiyat listesi

Togg T10X V1 RWD standart menzil: 1.430.000 TL

Togg T10X V2 RWD standart menzil: 1.550.000 TL

Togg T10X V2 RWD uzun menzil: 1.820.000 TL

Yerli otomobil TOGG'un 2024 fiyat listesi

TOGG T10X modeli için üç farklı opsiyon sunulduğu belirtilirken, araç hakkında merak edilen teknik özellikler de gündemdeki yerini koruyor.

TOGG T10X'in teknik özellikleri arasında güç, batarya, menzil ve şarj hızı gibi önemli detaylar bulunuyor. Özellikle çift motorlu versiyonun 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamladığı biliniyor.

Yerli otomobil TOGG'un 2024 fiyat listesi

Ayrıca, TOGG T10X'in multimedya özellikleri de dikkat çekiyor. Araç içi göstergelerin yanı sıra 7 adet hava yastığı ve sürücü destek sistemleri gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor.

Yerli otomobil TOGG'un 2024 fiyat listesi

TOGG'un Türkiye'deki otomobil piyasasına getirdiği yenilikler arasında "Yoğun Trafik Pilotu" özelliği de bulunuyor. Bu özellikle sürücüler, yoğun trafikte aracın kontrolünü T10X'e devredebiliyorlar.

TOGG T10X için ön siparişlerin nasıl verileceği ise TOGG'un resmi internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yerli otomobil TOGG'un 2024 fiyat listesi

TOGG'un 2024 T10X fiyatları ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için TOGG'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Yerli otomobil TOGG'un 2024 fiyat listesi

Yerli otomobil TOGG'un 2024 fiyat listesi

15 Şub 2024 - 13:57 - Gündem

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