Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Özalper Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapıların bazıları yıkılmış olsa da bazıları hala yıkılmayı bekliyor.
ALSANCAK CADDESİ
Özalper Mahallesi’ne bağlı olan cadde de birçok eski yapı bulunuyor. Depremlerin üzerinden bir sene geçmesine rağmen yıkılmayan kerpiç yapılar çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor.
FEHMİ GÜR SOKAK
Özalper Mahallesi'ne bağlı olan Fehmi Gür Sokak’ta birçok ağır hasarlı bina bulunuyor. Herhangi bir tadilat çalışması yapılmayan sokakta yollarda birçok çukur bulunuyor. Sokakta bulunan ağaçların kesilmemesi için vatandaşlar tarafından ağaçlara, “LÜTFEN AĞAÇLARI KESMEYELİM” yazılar bulunuyor.
YEMENİ SOKAK
Özalper Mahallesi'ne bağlı olan sokağın girişinde bazı binalar yıkılmış durumda. Sokakta birçok bina yıkılmasa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Yemeni Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.
GENÇLİK SOKAK
Sokakta birçok bina sağlam olsa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Gençlik Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.