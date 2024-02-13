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Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi…

DEPREMLERİN YOK ETTİĞİ BU MAHALLEYİ TANIDINIZ MI? mask

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Özalper Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapıların bazıları yıkılmış olsa da bazıları hala yıkılmayı bekliyor.

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?

ALSANCAK CADDESİ

Özalper Mahallesi’ne bağlı olan cadde de birçok eski yapı bulunuyor. Depremlerin üzerinden bir sene geçmesine rağmen yıkılmayan kerpiç yapılar çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor.

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?

FEHMİ GÜR SOKAK

Özalper Mahallesi'ne bağlı olan Fehmi Gür Sokak’ta birçok ağır hasarlı bina bulunuyor. Herhangi bir tadilat çalışması yapılmayan sokakta yollarda birçok çukur bulunuyor. Sokakta bulunan ağaçların kesilmemesi için vatandaşlar tarafından ağaçlara, “LÜTFEN AĞAÇLARI KESMEYELİM” yazılar bulunuyor.

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?

YEMENİ SOKAK

Özalper Mahallesi'ne bağlı olan sokağın girişinde bazı binalar yıkılmış durumda. Sokakta birçok bina yıkılmasa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Yemeni Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?

GENÇLİK SOKAK

Sokakta birçok bina sağlam olsa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Gençlik Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?
 
 
 

DEPREMLERİN YOK ETTİĞİ BU MAHALLEYİ TANIDINIZ MI?

www.busabahmalatya.com
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Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

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Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

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Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

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Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

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Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

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Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

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Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

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Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

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Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

11/21
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

12/21
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

13/21
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

14/21
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

15/21
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

16/21
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

17/21
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

18/21
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

19/21
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

20/21
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

21/21
Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı mask

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı

13 Şub 2024 - 17:22 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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