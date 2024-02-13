Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?

6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Depremlerden sonra Özalper Mahallesi'nde birçok yapı ağır hasar aldı. Mahallede hasar alan yapıların bazıları yıkılmış olsa da bazıları hala yıkılmayı bekliyor.

ALSANCAK CADDESİ

Özalper Mahallesi’ne bağlı olan cadde de birçok eski yapı bulunuyor. Depremlerin üzerinden bir sene geçmesine rağmen yıkılmayan kerpiç yapılar çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor.

FEHMİ GÜR SOKAK

Özalper Mahallesi'ne bağlı olan Fehmi Gür Sokak’ta birçok ağır hasarlı bina bulunuyor. Herhangi bir tadilat çalışması yapılmayan sokakta yollarda birçok çukur bulunuyor. Sokakta bulunan ağaçların kesilmemesi için vatandaşlar tarafından ağaçlara, “LÜTFEN AĞAÇLARI KESMEYELİM” yazılar bulunuyor.

YEMENİ SOKAK

Özalper Mahallesi'ne bağlı olan sokağın girişinde bazı binalar yıkılmış durumda. Sokakta birçok bina yıkılmasa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Yemeni Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.

GENÇLİK SOKAK

Sokakta birçok bina sağlam olsa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Gençlik Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.

DEPREMLERİN YOK ETTİĞİ BU MAHALLEYİ TANIDINIZ MI?

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