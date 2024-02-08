Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Bir zamanlar Malatya’nın en işlek caddelerinden biri olan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların çoğunlukta bulunduğu caddelerden biri olan Tevfik Temelli Caddesi şimdiler uçsuz bucaksız boş bir arazi.

Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Malatya’da başta şehir merkezi olmak üzere birçok noktada uçsuz bucaksız boş arazilerin oluşması görenlerin yüreklerini parçalıyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tevfik Temelli Caddesi’nde ağır hasar alan binalar depremin birinci yılında halen yıkılmayı bekliyor. Deprem sonrası Malatya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tevfik Temelli Caddesi’nde birçok bina depremlerde ağır hasar almıştı.

Deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdürüldüğü cadde de yıkımlara bir süre ara verilse de hala depremin birinci yıl dönümünde yıkılmayı bekleyen birçok bina var. Yıkılan ve enkazı kaldırılan binaların ardından ise koca bir boşluk ve çöplerle dolan boş araziler var.