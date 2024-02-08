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Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Bir zamanlar Malatya’nın en işlek caddelerinden biri olan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların çoğunlukta bulunduğu caddelerden biri olan Tevfik Temelli Caddesi şimdiler uçsuz bucaksız boş bir arazi.

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi mask

Bir zamanlar Malatya’nın en işlek caddelerinden biri olan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların çoğunlukta bulunduğu caddelerden biri olan Tevfik Temelli Caddesi şimdiler uçsuz bucaksız boş bir arazi.

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Malatya’da başta şehir merkezi olmak üzere birçok noktada uçsuz bucaksız boş arazilerin oluşması görenlerin yüreklerini parçalıyor.

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tevfik Temelli Caddesi’nde ağır hasar alan binalar depremin birinci yılında halen yıkılmayı bekliyor. Deprem sonrası Malatya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tevfik Temelli Caddesi’nde birçok bina depremlerde ağır hasar almıştı.

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdürüldüğü cadde de yıkımlara bir süre ara verilse de hala depremin birinci yıl dönümünde yıkılmayı bekleyen birçok bina var. Yıkılan ve enkazı kaldırılan binaların ardından ise koca bir boşluk ve çöplerle dolan boş araziler var.

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi
 

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

2/11
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi mask

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

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Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi mask

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

4/11
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi mask

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

5/11
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi mask

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

6/11
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi mask

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

7/11
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi mask

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

8/11
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi mask

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

9/11
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi mask

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

10/11
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi mask

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

11/11
Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi mask

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

Felaketin yıl dönümünde Tevfik Temelli Caddesi

08 Şub 2024 - 11:55 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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