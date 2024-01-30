Malatya’nın anıları bir bir yok oldu İstiklal Mahallesi’nde depremin izleri hüzünlendirdi

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından istiklal mahallesinde meydana gelen ağır hasarlar, bölgedeki birçok binanın yıkılmasına sebep oldu. İşte depremin etkilediği bazı ana noktalardan görüntüler:

FUZULİ CADDESİ

Malatya'nın en işlek caddelerinden biri olan Fuzuli Caddesi'nde birçok bina yıkıldı. Yıkımların ardından cadde üzerindeki kalabalık azaldı, boş araziler ortaya çıktı.

HAMİKOĞLU SOKAK

İstiklal Mahallesi'nde bulunan Hamikoğlu Sokak'ta binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Oluşan boş araziler, araç sahipleri tarafından park alanı olarak kullanılmaya başlandı.

HİCAZ SOKAK

Depremlerden sonra yıkılan birçok binanın ardından Hicaz Sokak'ın girişinden belirli bir mesafeye kadar boş bir arazi oluştu. Kar yağışlarıyla birlikte, bu boş arazi beyaza büründü.

TEMİZ SOKAK

6 Şubat depremlerinden sonra Temiz Sokak'ta birçok bina hasar aldı ve yıkıldı. Sokakta kalan binalar, yıkılan binaların ardından Fuzuli Caddesi'ni gözler önüne serdi.

İMAMOĞLU SOKAK

İstiklal Caddesi'ne bağlı İmamoğlu Sokak, ağır hasarlı binalarla dolu. Kışın gelmesiyle birlikte hasarlı binalardan sızan sular, buz sarkıtlarına dönüşerek tehlikeli bir durum oluşturuyor. Buna rağmen, çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmuyor. Yetkililerin gerekli önlemleri alması ve yeniden yapılanma sürecine hız vermesi bekleniyor.

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