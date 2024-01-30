Malatya’nın 60 yıllık çarşısı harabeye döndü Yarım asırlık Tarihi Çarşı yıkılmayı bekliyor

Malatya şehir merkezinde Yeni Camii’nin karşısında bulunan genellikle ayakkabı, yöresel ürünler ve kıyafet satışının yapıldığı, depremlerin ardından ise şehir merkezinde ayakta kalan tek çarşı olan Tarihi Mısır Çarşısı’nın da yıkılmasına karar verildi. Şimdilerde ise harabeye dönen çarşı, yıkılmayı bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde Yenihamam Mahallesi’ne yıkım kararının çıkmasının ardından Mısır Çarşısı esnafları dükkanlarını boşalttılar. Dükkanlarını boşaltan esnaf Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasına konumlandırılan konteynerlere yerleşerek orada hizmet vermeye devam edecekler.

Yarım asırlık Tarihi Mısır Çarşısı 1964 yılında inşa edildi. İçinde 91 adet dükkân bulunan Mısır Çarşısı’nda büyük oranda hazır giyim mağazaları faaliyet gösteriyordu. 2011 yılında Malatya Belediyesi tarafından cephe yenileme projeleri hazırlanmıştı. Ancak sadece üst örtü ve zemin döşeme kaplaması yenilenmiş, cephe projeleri uygulanmamıştı. 2022 yılında ise Battalgazi Belediyesi tarafından cephe yenileme projesi uygulandı.

Malatya'nın tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Mısır Çarşısı, son yaşanan depremlerden sonra yıkılmasına karar verilmesiyle birlikte esnaf ve vatandaşlar arasında üzüntüye neden oldu. Depremler sonrasında ayakta kalan tek çarşı olan Mısır Çarşısı, şimdi harap bir görüntüye bürünmüş durumda.

“MALATYA’YA ÖZGÜ HİÇBİR ŞEY KALMADI”

Çaycılık yapan Esnaf Ahmet Yaylacı,

“Depremlerden sonra ayakta kalan tek çarşımızdı. Benim çaycı dükkanım yıkılınca buraya geldim, çadır açtım ve buradaki esnafa çay satarak geçimimi sağlamaya çalışıyordum. Şimdi o esnaf da kalmadı. Çarşımız harabeye döndü, yıkılmayı bekliyor. Çok üzücü Malatya’ya özgü hiçbir şey kalmadı. Hepsi tek tek yıkılıyor. Allah sonumuzu hayretsin”

şeklinde konuştu.

Malatya'nın simgelerinden biri olan Mısır Çarşısı, tarih kokan dokusuyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyordu taki yıkım kararı alınana kadar. Vatandaşlar, şehrin kültürel mirasının kaybolmasına duydukları üzüntüyü şöyle dile getirdiler:

“KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR PARÇASIYDI”

Vedat Görgün adlı vatandaş ise,

“Bu çarşı bizim kültürümüzün bir parçasıydı. Malatya'nın özünden geriye bir şey kalmadı. Bugünleri de mi görecektik, çok yazık oldu Malatya’mıza. Ayakta kalan tek çarşıydı o da yıkılmayı bekliyor”

ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ O ÇARŞIDAN ESER KALMAMIŞ”

Muhammed Ekici ise,

“Harabeye dönen çarşımızı görünce kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha düne kadar burada çocuklarımla birlikte alışveriş yaptım. Şimdi o çarşıdan eser kalmamış. Hayat o kadar acımasız ki yüzümüzü bir türlü güldürmedi. Bakalım bundan sonra başımıza neler gelecek”

diye konuştu.

Malatya’nın 60 yıllık çarşısı harabeye döndü Yarım asırlık Tarihi Çarşı yıkılmayı bekliyor