6 Şubat depremlerinden sonra birçok mahalle hasar aldı. Hasar alan bölgelerden biri de Cevherizade Mahallesi oldu. Mahallede ağır hasar alan binaların bir kısmı yıkılsa da bazı binalar yıkılmayı bekliyor.
Mücelli Caddesi
Mücelli Caddesi'ndeki karelerse üzüyor. Çamurlu yolar, ağır hasarlı binalar ve kaldırımsız sokaklar...
Banazılı Sokak
Sokakta bazı binaların yıkılması sonucu oluşan boş araziler park alanı olarak kullanıyor. Bazı binaların depremden sonra hasar görmesi sonucu dış cephelerine yapılan kaplamalar sökülmüş durumda.
Yusuf Ziya Paşa camii
Müceli Caddesi'nde bulunan 1792 tarihli cami 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlere göğüs gerdi. Dışardan hasarsız gibi görünen camii şu anlık kullanıma kapalı.
Aşıklar Sokağı
Cevherizade Mahallesine bağlı olan Aşıklar Sokağında birçok binanın ağır hasar alıp yıkılması sonucu sokağın bir kısmı boş bir araziyi andırıyor.
Ufuk sokak
Sokağın girişinde bulunan binaların yıkılması sonucu boş bir araziye dönen alanda çocuklar karla oynuyor. Yıkılan binaların alanının temizlenmemesi ve kar yağması sonucu enkazların üstü kapandı. Bu alanlara oyun oynamak için giren çocuklar kendilerini bilmeden tehlikeye atıyorlar.
Bal sokak
Sokakta birçok bina sağlam olsa da bazı binalar yıkılmış ve yerini boş bir araziye bırakmış durumda. Bal Sokak'ta yıkılan bina sayısı az olsa da sokak sakinliğini koruyor.
Kozkökü sokağı
Cevherizade Mahallesi'ne bağlı olan Kozkökü Sokakta birçok ağır hasarlı bina bulunuyor. Herhangi bir tadilat çalışması yapılmayan sokakta yolarda birçok çukur bulunuyor.
Cevherizade Mahallesi'nde 6 Şubat'ın izleri var
Cevherizade Mahallesi'nde 6 Şubat'ın izleri var
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.