Bu kurs merkezinde yok yok Hem faydalı hem de ücretsiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) kurs faaliyetlerine devam ediyor. Kurs merkezi bünyesinde faaliyette olan kurslarıyla binlerce kursiyere hizmet veriyor. Aktif olarak yaklaşık 31 branşta kursun olduğu merkezde yaklaşık bin kursiyer eğitim alıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde 7'den 70'e her kesime yönelik kurslar devam ederken, Kültür ve Sanat Merkezi Personeli Mehmet Akif Özcan MABESEM hakkında Busabah Medya’ya bilgi verdi.

“31’E YAKIN KURSLARIMIZ MEVCUT”

Kültür ve Sanat Merkezi Personeli Mehmet Akif Özcan,

“MABESEM kurs merkezinde 31’e yakın kurslarımız mevcut. El sanatları ve müzik gruplarımız var. Kendi aralarında branşlara da ayrılıyor. Aslında çoğu etkinliğimiz çocuklara yönelik oluyor. Ama diğer vatandaşlar da isterlerse onlar kurs imkanlarımızdan faydalanabiliyorlar”

ifadelerini kullandı.

“KURSLARIMIZIN TAMIMI ÜCRETSİZ HİZMET VERMEKTEDİR”

Özcan,

“Geçen yıl çok kalabalıktık, 3 bin öğrencimiz vardı. Depremden sonra yine yoğunluk devam ediyor ancak geçen yılki kadar değil, şu anda bin öğrencimiz var. 30’ya yakın öğretmeniz var. Hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri içinde ve dışında olmak üzere MABESEM’de 7 gün kursiyerlere hizmet veriyoruz. Bütün kurslarımızı branşlara bölüyoruz, sabah kursumuz, öğlen kursumuz ve akşam kurslarımız var. Hafta sonlarını genelde çocuk gruplarına ayırıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik kapsamında vermiş olduğu etkinlikler olduğu için kurslarımızın tamımı ücretsiz hizmet vermektedir”

şeklinde konuştu.

ENGELLİLERE YÖNELİK KURSLAR DA MEVCUT

Kurslar hakkında bilgi veren Özcan,

“El sanatları kurslarımız olarak ebru kursumuz, çini, tezhip, hat gibi daha çok unutulmaya yüz tutmuş el sanatları dersi veriyoruz. Müzik gruplarında genel olarak müzik hazırlık okullarına, resim gruplarında üniversiteye hazırlananlara da resim dersleri veriliyor. Müzik alanında piyano, gitar, keman, ney, bağlama ve bağlamanın çeşitleri gibi, resim alanında kara kalem, yağlı boya, ahşap boyama, ahşap yakma, ahşap oyma kurslarımız, heykeltraş, kil şekillendirme, tezhip, hat, takı tasarım, kağıt rölyef, ebru, seramik, temel sanat eğitimi ve drama alanındaki kurslar, üniversiteye hazırlık kurslarımız var. Ayrıca engellilere yönelik ahşap boyama kurslarımızda var”

dedi.

Bu kurs merkezinde yok yok Hem faydalı hem de ücretsiz