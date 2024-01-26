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Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

Malatya dün gece yarısından itibaren beyaz örtü ile bürünmeye başladı.  Ocak ayının sonunda olmamıza rağmen bir süredir soğuk havaların etkili olduğu Malatya’da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü mask

Malatya’da gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı gündüz de etkilerini sürdürüyor. Bir zamanlar başta çocuklar olmak üzere bir çok kişinin sevinç ve umutla beklediği kar yağışları 2 yıldır asrın felaketi nedeni ile Malatyalıların kabusu olmuş durumda.

Bundan 2 yıl önce özellikle 15 tatilde kar yağdığında çocuklar eldivenlerini ve berelerini takıp sokaklara çıkıp kardan adam yapıp, kartopu savaşı oynayarak soğuğa aldırış etmeden karın tadını doyasıya çıkarırdı.  Ancak depremle beraber tüm bunlar tarihe karıştı.

Öyle ki bir zamanlar sevinçle karşılanan kar yağışları artık Malatyalıların hafızasında korku dolu bir rüyayı canlandırıyor. 6 Şubat depreminde yağan karın altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlar artık kar yağışlarından nefret eder duruma geldi.

En son dün saat 16.04’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya’da vatandaşlar kar yağmaması için dua ettiklerini belirtmişlerdi. Umarız Malatya’yı etkisi altına alan bu kar yağışı tüm korku ve kötülüklerin üstünü kaparak bir daha telafisi olmayan acıların yaşanmasına engel olur.

 
 
 
 
 
 

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

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Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü mask

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

3/9
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü mask

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

4/9
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü mask

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

5/9
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü mask

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

6/9
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü mask

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

7/9
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü mask

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

8/9
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü mask

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

9/9
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü mask

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü

26 Oca 2024 - 10:28 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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