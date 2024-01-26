Malatya’da gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı gündüz de etkilerini sürdürüyor. Bir zamanlar başta çocuklar olmak üzere bir çok kişinin sevinç ve umutla beklediği kar yağışları 2 yıldır asrın felaketi nedeni ile Malatyalıların kabusu olmuş durumda.
Bundan 2 yıl önce özellikle 15 tatilde kar yağdığında çocuklar eldivenlerini ve berelerini takıp sokaklara çıkıp kardan adam yapıp, kartopu savaşı oynayarak soğuğa aldırış etmeden karın tadını doyasıya çıkarırdı. Ancak depremle beraber tüm bunlar tarihe karıştı.
Öyle ki bir zamanlar sevinçle karşılanan kar yağışları artık Malatyalıların hafızasında korku dolu bir rüyayı canlandırıyor. 6 Şubat depreminde yağan karın altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlar artık kar yağışlarından nefret eder duruma geldi.
En son dün saat 16.04’te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya’da vatandaşlar kar yağmaması için dua ettiklerini belirtmişlerdi. Umarız Malatya’yı etkisi altına alan bu kar yağışı tüm korku ve kötülüklerin üstünü kaparak bir daha telafisi olmayan acıların yaşanmasına engel olur.
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü
Malatya’da kar yağışı etkili oluyor Sevinçle karşılanıyordu, kabusa döndü
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.