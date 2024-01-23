Şubat depremlerinde birçok yapı gibi Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) de hasar gördü. 6 Şubat tarihinde saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde çatısı çöken Malatya Otogarındaki vatandaşlar ise MAŞTİ’nin tamamen yıkıldığını düşünerek korku dolu anlar yaşadı.
6 Şubat günü meydana gelen ikinci büyük depremde Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali de hasar gördü. 7,7 büyüklüğündeki birinci depremde Malatya’dan çevre illere gitmek isteyen otogardaki bazı vatandaşlar, ikinci depremi MAŞTİ’de yaşadı ve çatısının çöktüğüne şahit olarak korku dolu anlar yaşadı.
MAŞTİ’NİN SON HALİ
Zarar gören Malatya otogarı onarıldı, yıkılan güneşliği tamir edildi. Peki, depremin yıl dönümüne yaklaşırken MAŞTİ’de son durum ne? İşte Malatya Otogarının son hali:
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.