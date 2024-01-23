Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Oca 2024 - 12:19

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde birçok yapı gibi Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) de hasar gördü. 6 Şubat tarihinde saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde çatısı çöken Malatya Otogarındaki vatandaşlar ise MAŞTİ’nin tamamen yıkıldığını düşünerek korku dolu anlar yaşadı.