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Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde birçok yapı gibi Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) de hasar gördü. 6 Şubat tarihinde saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde çatısı çöken Malatya Otogarındaki vatandaşlar ise MAŞTİ’nin tamamen yıkıldığını düşünerek korku dolu anlar yaşadı.

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde birçok yapı gibi Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) de hasar gördü. 6 Şubat tarihinde saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde çatısı çöken Malatya Otogarındaki vatandaşlar ise MAŞTİ’nin tamamen yıkıldığını düşünerek korku dolu anlar yaşadı.

6 Şubat günü meydana gelen ikinci büyük depremde Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminali de hasar gördü. 7,7 büyüklüğündeki birinci depremde Malatya’dan çevre illere gitmek isteyen otogardaki bazı vatandaşlar, ikinci depremi MAŞTİ’de yaşadı ve çatısının çöktüğüne şahit olarak korku dolu anlar yaşadı.

MAŞTİ’NİN SON HALİ

Zarar gören Malatya otogarı onarıldı, yıkılan güneşliği tamir edildi. Peki, depremin yıl dönümüne yaklaşırken MAŞTİ’de son durum ne? İşte Malatya Otogarının son hali:

 

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

2/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

3/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

4/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

5/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

6/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

7/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

8/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

9/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

10/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

11/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

12/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

13/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

14/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

15/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

16/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

17/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

18/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?
19/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?
20/20
Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü? mask

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

Şubat depremlerinde çatısı çökmüştü Son halini gördünüz mü?

23 Oca 2024 - 12:19 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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