Malatya'da 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Hacı Abdi Mahallesi'nde yıkımlar hala devam ediyor. Özellikle Zapçıoğlu Caddesi'nde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Malatya genelinde görülen açık alt yapı sorunları ve ağır hasarlı binaların yıkımında su kullanılmaması gibi sorunlarla başa çıkılmaya çalışılıyor.

Ayrıca, depremler sonucunda sadece merkezde değil, birçok mahallede boş araziler oluştu. Hacı Abdi Mahallesi de yıkılan binaların ardından adeta bir otopark gibi kullanılan boş arazilerle dolup taşıyor.

Sülkizade (Sıtmapınarı) Camii'nin minaresi de deprem nedeniyle ağır hasar aldı ve kontrolsüz bir şekilde yıkıldı. Ancak minarenin enkazının hala kaldırılmamış olması bölgede yaya ve araç trafiği sorunlarına yol açıyor.

Şehit Hasan Gül Sokağı'nda da birçok binanın yıkılması sonucu oluşan boş araziler, sadece araçlar değil kamyonlar için de park alanı olarak kullanılıyor. Yaşanan bu durumlar, depremlerin bölgedeki etkilerinin hala devam ettiğini gösteriyor.





Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum