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Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Malatya'da 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Hacı Abdi Mahallesi'nde yıkımlar hala devam ediyor. Özellikle Zapçıoğlu Caddesi'nde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Malatya genelinde görülen açık alt yapı sorunları ve ağır hasarlı binaların yıkımında su kullanılmaması gibi sorunlarla başa çıkılmaya çalışılıyor.

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Malatya'da 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Hacı Abdi Mahallesi'nde yıkımlar hala devam ediyor. Özellikle Zapçıoğlu Caddesi'nde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Malatya genelinde görülen açık alt yapı sorunları ve ağır hasarlı binaların yıkımında su kullanılmaması gibi sorunlarla başa çıkılmaya çalışılıyor.

Ayrıca, depremler sonucunda sadece merkezde değil, birçok mahallede boş araziler oluştu. Hacı Abdi Mahallesi de yıkılan binaların ardından adeta bir otopark gibi kullanılan boş arazilerle dolup taşıyor.

Sülkizade (Sıtmapınarı) Camii'nin minaresi de deprem nedeniyle ağır hasar aldı ve kontrolsüz bir şekilde yıkıldı. Ancak minarenin enkazının hala kaldırılmamış olması bölgede yaya ve araç trafiği sorunlarına yol açıyor.

Şehit Hasan Gül Sokağı'nda da birçok binanın yıkılması sonucu oluşan boş araziler, sadece araçlar değil kamyonlar için de park alanı olarak kullanılıyor. Yaşanan bu durumlar, depremlerin bölgedeki etkilerinin hala devam ettiğini gösteriyor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

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Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

3/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

4/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

5/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

6/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

7/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

8/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

9/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

10/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

11/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

12/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

13/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

14/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

15/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

16/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

17/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

18/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

19/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

20/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

21/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

22/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

23/23
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum mask

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

20 Oca 2024 - 13:55 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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