Malatya'da 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Hacı Abdi Mahallesi'nde yıkımlar hala devam ediyor. Özellikle Zapçıoğlu Caddesi'nde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Malatya genelinde görülen açık alt yapı sorunları ve ağır hasarlı binaların yıkımında su kullanılmaması gibi sorunlarla başa çıkılmaya çalışılıyor.
Ayrıca, depremler sonucunda sadece merkezde değil, birçok mahallede boş araziler oluştu. Hacı Abdi Mahallesi de yıkılan binaların ardından adeta bir otopark gibi kullanılan boş arazilerle dolup taşıyor.
Sülkizade (Sıtmapınarı) Camii'nin minaresi de deprem nedeniyle ağır hasar aldı ve kontrolsüz bir şekilde yıkıldı. Ancak minarenin enkazının hala kaldırılmamış olması bölgede yaya ve araç trafiği sorunlarına yol açıyor.
Şehit Hasan Gül Sokağı'nda da birçok binanın yıkılması sonucu oluşan boş araziler, sadece araçlar değil kamyonlar için de park alanı olarak kullanılıyor. Yaşanan bu durumlar, depremlerin bölgedeki etkilerinin hala devam ettiğini gösteriyor.
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum
Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.