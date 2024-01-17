Gözlük sektörü de zamlardan nasibini aldı

Malatya'da yaşanan deprem felaketi, birçok vatandaş gibi esnafları da olumsuz etkiledi. Deprem sonrasında birçok iş yerinin yıkılması, ekonomik sıkıntılar ve kira fiyatlarındaki artış esnafın büyük zorluk ve sıkıntı yaşamasına neden oldu. Gaziantep Gözlükçüler ve Optisyenler Odası Malatya İl Temsilcisi Ender Gürer, depremin ardından iş yerlerinin durumu, kira artışları ve ekonomik zorluklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 28 yıldır gözlük sektöründe çalışan Gaziantep Gözlükçüler ve Optisyenler Odası Malatya İl Temsilcisi Ender Gürer, meslektaşlarının çok büyük problemleri olduğunu belirtti.

“AYRI BİR SORUNU DAHA ORTAYA ÇIKARDI”

“Birçok meslektaşımızın iş yerleri yıkıldı ve ekonomik olarak çok sarsıldık” diyen Gürer, şunları kaydetti:

“ İş yeri yıkılan esnaflarımız için gerek belediyemiz, gerek devletimiz konteyner verdi. Bir kısım meslektaşımız konteynerlerde devam ediyor. Bir kısım meslektaşımız yeniden iş yeri kiraladılar. Ancak kira fiyatlarının çok yüksek olması ayrı bir sorunu daha ortaya çıkardı. Özellikle Malatya'da depremden sonra her sektörde olduğu gibi bizde de çok fahiş kira artışları oldu. Yine bir meslektaşımız çok yakın zamanda yaklaşık 10 gün önce kira yüzünden iş yerini bırakmak zorunda kaldı.”

“MÜŞTERİLER ARTAN FİYATLARA ÇOK TEPKİLİ”

Artan kira fiyatları yüzünden ürünlere de zam yapıldığını dile getiren Gürer,

“Yetkililer özellikle deprem bölgesinde iş yerleri kiralarına bir düzenleme getirmesi lazım. Mesela bir esnaf arkadaşımız 100 bin lira kira ödüyordu. Şimdi ise kiraları 300-400 bin liraya çıkartıldı. Deprem bölgesi şartlarında esnafın bu kirayı vermesi imkansız. Bunu verdi diyelim ücret kimden çıkacak? Vatandaştan çıkacak. Ne olacak? Enflasyonu yükseltecek, hem esnafa hem de vatandaşa zararı olacak. 10 liraya satacağı malı 20 liraya çıkartacak. Hepimize zarar olacak. Müşteriler zaten artan fiyatlara çok tepkili”

dedi.

“KALİTE TALEBİ ÇOK DÜŞTÜ”

Güneş gözlüğü almanın da artık bir lüks olduğunu ifade eden Gürer,

“İnsanların alım gücü çok düştü. Vatandaşlar ürün alırken 10 kere düşünüyorlar. Üst kalite bir ürün alacaklarsa daha az kaliteleri tercih ediyorlar. Kalite talebi çok düştü. Mesela geçen yaz biz hiç güneş gözlüğü satamadık. Güneş gözlüğü artık lüks oldu. İnsanların daha öncül ihtiyaçları olduğu için güneş gözlüğü ve lens gibi ihtiyaçlarını daha sonraya bırakıyorlar. Lens talebi geçen yıla göre yüzde 80 düştü. Çünkü dereceli lensler yurt dışından dolarla geldiği için o firmalar yıl içinde büyük zam yaptılar. Böyle olunca da artık bir öğrencinin lens alması gerçekten zor”

şeklinde konuştu.

“GÖZLÜKTE SON 10-15 YILDIR DÜZGÜN BİR ZAM YAPILMADI”

Asgari ücretlinin gözlük almada zorluk çekeceğini belirten Gürer,

“2024 yılında ürünlerin hepsine yüzde 40-50 arasında zam geldi. Asgari ücretlinin bir gözlük alması şu anki fiyatlarla reçetenin üstüne 400-500 lira bandında bir para vermesi gerekiyor. Onun haricinde maalesef alamaz. Çünkü ürünün kendi maliyeti çok yüksek ve devlet ödemeleri çok kısıtlı. Zaten en büyük handikabımız devletten destek alamamaktır. Gözlükte son 10-15 yıldır düzgün bir zam yapılmadı yani enflasyon oranında yapılsaydı devletin şu anda bir gözlük cam çerçevesinde minimum 750 lira para ödemesi gerekecekti. Ama şu anda devlet 130-140 TL gibi bir ödeme yapıyor. Siz de takdir edersiniz ki 130-140 lira bandında bir gözlük almak imkansız. Eskiden böyle değildi. Eski SSK dönemindeki uygulama olsaydı şimdi 6 bin TL’ye alınacak bir gözlük ücretsiz olurdu. Eski sistem çok iyiydi, daha sağlıklı bir sistemdi. Hem vatandaş açısından hem de esnaf açısında çok iyiydi. Yeni sistem bizi de zor durumda bırakıyor. Şimdi vatandaş geliyor diyor ki, ‘Devlet gözlük vermiyor mu?’ maalesef vermiyor”

ifadelerine yer verdi.

“ESNAFIMIZ TAMAMEN ŞEHRİ TERK ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR”

Son olarak esnafın mağdur edilmeden konteynerlere yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer,

“Bir an önce Malatya'nın toparlanmasını istiyoruz. Eski günlerimize dönmek istiyoruz. İş yerlerimizin çoğu yıkıldı. Onunla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Mesela Kışla Caddesi'nin yıkılması gündeme geldi. Buradaki esnafların mağdur edilmeden merkezi bir yerde iş yeri vermeleri gerekiyor. En azından yıkılsa bile meslektaşlarımıza yakın çevrede bir konteyner verirlerse memnun oluruz. Şu an tüm gözlükçülerde bu korku var. Hatta birkaç tane esnafımız tamamen şehri terk etmeyi düşünüyor. Bu Malatya için bir kayıp”

açıklamasında bulundu.

Gözlük sektörü de zamlardan nasibini aldı