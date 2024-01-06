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Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektifleri yansıyan kareler

Malatya, 6 Şubat depremleri sonrasında yaşadığı büyük felaketin izlerini silmeye çalışırken, 11 aylık süreç içinde birçok bina ve iş yerinin yıkımı gerçekleşti. Ancak, 11 aylık süreçte gerçekleşen yıkımlar, şehri boş bir araziye dönüştürüyor.

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya, geçen 11 ay içinde yıkımların ardı arkası kesilmiyor. Şehir merkezinde birçok bina ve iş yerinin yıkılmasının ardından, ara sokaklardaki ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi. Bu süreçte, yeni binaların inşası için yer açılarak, şehir merkezindeki boş arazilerde temel atma çalışmalarına başlandı.

Malatya'nın 11 aylık süreç sonunda geldiği nokta, yıkımların izlerini taşıyan bir şehir manzarası. Bakırcılar Çarşısının ve Valilik Binasının temel atma çalışmaları, şehrin yeni başlangıçlarını simgeliyor. Malatya, depremin ardından yaşadığı zorlu süreçte, umutlu yarınlar için adım adım ilerlemeye çalışıyor.

İşte tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken BUSABAH Medya objektifleri yansıyan kareler.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

2/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

3/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

4/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

5/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

6/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

7/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

8/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

9/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

10/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

11/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

12/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

13/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

14/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

15/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

16/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

17/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

18/18
Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler mask

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler

06 Oca 2024 - 18:04 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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