Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektifleri yansıyan kareler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya, geçen 11 ay içinde yıkımların ardı arkası kesilmiyor. Şehir merkezinde birçok bina ve iş yerinin yıkılmasının ardından, ara sokaklardaki ağır hasarlı binaların yıkımına hız verildi. Bu süreçte, yeni binaların inşası için yer açılarak, şehir merkezindeki boş arazilerde temel atma çalışmalarına başlandı.

Malatya'nın 11 aylık süreç sonunda geldiği nokta, yıkımların izlerini taşıyan bir şehir manzarası. Bakırcılar Çarşısının ve Valilik Binasının temel atma çalışmaları, şehrin yeni başlangıçlarını simgeliyor. Malatya, depremin ardından yaşadığı zorlu süreçte, umutlu yarınlar için adım adım ilerlemeye çalışıyor.

İşte tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken BUSABAH Medya objektifleri yansıyan kareler.

Tarihler 6 Ocak 2024’ü gösterirken Malatya’dan BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan kareler